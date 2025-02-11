Для Украины важны все свои территории

Украина планирует обменять часть Курской области на часть своей территории. При этом пока неизвестно то, о каких именно землях речь.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Guardian. По его словам, это произойдет, если Трампу удастся усадить Украину и Россию за стол переговоров

"Мы обменяем одну территорию на другую", — сказал он, но добавил, что не знает, какую часть оккупированной Россией земли Украина попросит взамен. "Я не знаю, посмотрим. Но все наши территории важны, приоритета нет".

Для справки: в настоящий момент Украина удерживает под своим контролем примерно 420 квадратных километров Курской области РФ.

Напомним, ранее мы писали о том, что сейчас происходит в Курской области. На днях россияне заявили, что Силы обороны Украины якобы пошли в новое наступление.

Также ранее "Телеграф" писал, действительно ли северокорейские солдаты скрылись из Курской области. В ССО ВСУ и ГУР МО подтвердили, что потери солдат Ким Чен Ина на Курщине действительно велики