Зеленский рассказал, на что Украина обменяет территории Курской области
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Для Украины важны все свои территории
Украина планирует обменять часть Курской области на часть своей территории. При этом пока неизвестно то, о каких именно землях речь.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Guardian. По его словам, это произойдет, если Трампу удастся усадить Украину и Россию за стол переговоров
"Мы обменяем одну территорию на другую", — сказал он, но добавил, что не знает, какую часть оккупированной Россией земли Украина попросит взамен. "Я не знаю, посмотрим. Но все наши территории важны, приоритета нет".
Для справки: в настоящий момент Украина удерживает под своим контролем примерно 420 квадратных километров Курской области РФ.
Напомним, ранее мы писали о том, что сейчас происходит в Курской области. На днях россияне заявили, что Силы обороны Украины якобы пошли в новое наступление.
Также ранее "Телеграф" писал, действительно ли северокорейские солдаты скрылись из Курской области. В ССО ВСУ и ГУР МО подтвердили, что потери солдат Ким Чен Ина на Курщине действительно велики