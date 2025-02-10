Украинцам предлагают миллион за контракт с армией: Зеленский рассказал о бонусах для 18-летних

Минобороны готовит специальную контрактную программу для 18-летних

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Министерство обороны готовит специальную контрактную программу для привлечения молодежи в возрасте 18-24 лет на службу в армии.

Об этом он рассказал в интервью агентству Reuters в пятницу, 7 февраля.

Что предлагает государство?

По условиям нового контракта, украинцы 18-25 лет, которые подпишут годовое соглашение с армией, получат:

1 миллион гривен бонуса ;

; Бесплатное обучение в высших учебных заведениях без экзаменов после года службы;

без экзаменов после года службы; Ипотеку под 0% годовых , где все проценты покрывает правительство;

, где все проценты покрывает правительство; Прочие льготные условия и привилегии.

Кто инициатор этой программы?

По словам Зеленского, эта инициатива исходит от военных командиров и Министерства обороны. Она обсуждалась с командующими, в частности, с Павлом Полисой и генералом Мойсюком, а также на уровне Ставки верховного главнокомандующего.

"Это большая совместная работа, и, по моему мнению, предложение будет полезно для тех, кто хочет попробовать службу на один год. Если им понравится, они смогут продлить контракт", — отметил Зеленский.

Президент сообщил, что все детали нового контракта будут официально обнародованы в ближайшие дни.

"Детали станут известны уже завтра или послезавтра. Основные моменты: военнослужащий за год сможет заработать 1 млн грн, а после службы выбрать вузы без экзаменов и учиться бесплатно. Также будет возможность воспользоваться ипотекой под 0% годовых", – рассказал он.

Также уточняется, что этот контракт экспериментальный, поэтому будут определены конкретные бригады и направления службы, которые будут в нем участвовать.

Напомним, что ранее "Телеграф" писал о том, просят ли Генштаб и Минобороны мобилизировать 18-летних.