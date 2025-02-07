Не мобилизация, но... Зеленский анонсировал "спецконтракты" для 18-летних

Детали "специального предложения" держатся в тайне

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что для молодежи от 18 до 24 лет подготавливают "специальные контракты". Они должны будут стимулировать молодых людей вступать в ряды украинской армии.

Детали о "спецконтрактах" планируют обнародовать уже в ближайшие дни. Об этом Зеленский сообщил в интервью изданию Reuters.

"Боевые опытные бригады совместно с Министерством обороны работают над вариантом контракта для молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет. Это для тех, кто хочет вступить в армию добровольно, это — не мобилизация", — заявил президент.

Зеленский также рассказал о том, что контрак со "специальными условиями" для молодежи от 18 до 24 лет будет предусматривать много льгот, различные преимущества и очень высокое денежное обеспечение.

Детали этих "спецконтрактов" будут обнародованы уже в ближайшие дни. Контракт смогут подписать все желающие — он рассчитан на один год. При этом Зеленский подчеркнул, что такие контракты — это не мобилизация, а добровольное решение каждого украинца.

Напомним, Украина находится на завершающей стадии разработки реформы, которая позволит привлечь в военную службу людей в возрасте от 18 до 25 лет. Действующие сейчас механизмы мобилизации не являются эффективными.

Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса президента, полковник Павел Палиса, пишет The Associated Press. Он считает, что нынешняя система призыва в Украине, унаследованная с советских времен, мешает успеху мобилизации, поэтому Украина изучает новые варианты привлечения людей к обороне.

Одну из инициатив в этом направлении Палиса назвал "честный контракт". Он включает финансовые стимулы, четкие гарантии обучения и диалога между солдатами и их командирами. План направлен на привлечение преимущественно 18-25-летних, освобожденных от мобилизации, а также украинцев, имеющих право на отсрочку или освобожденных после принятия закона о мобилизации.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что по данным The Times, президент США Дональд Трамп потребует мобилизации украинцев от 18 до 25 лет в обмен на поставки оружия. Отмечается, что для президента Украины Владимира Зеленского это может стать "политически смертельным".