У зятя Трампа украинские корни: историк сделал потрясающее открытие о Джареде Кушнере

Из города Подгайцы в Тернопольской области его семья эмигрировала в США в 20-х годах XX века

Прадед Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа, родился в городе Подгайцы Тернопольской области. Об этом рассказал историк, краевед и бывший мэр Подгайцев Степан Колодницкий.

Он также является составителем издания "Подгайцы и Подгаеччина", где собрана историческая информация об этом крае. По словам Колодницкого, предки Кушнера эмигрировали из Украины в Нью-Йорк в 20-х годах прошлого столетия.

Колодницкий показал туристический путеводитель "Путями штетлей. Путешествия по забытому континенту", содержащий информацию о древних еврейских городах, в частности Подгайцы. Документы свидетельствуют, что в Подгайцах долгое время жила семья Штадтмауэров, из которой происходит прадед Джареда Кушнера по материнской линии. В начале XX века еврейское население в Подгайцах составляло 53 процента, впоследствии большинство эмигрировало в Израиль, США и другие страны, в том числе и предки Джареда Кушнера.

Подгайцы: историческая справка

Подгайцы — город с богатой историей, где когда-то проживали представители разных национальностей. Еврейская община появилась здесь примерно в XVI веке, и к началу XX века евреи составляли значительную часть населения города. В 1939 году из 6000 жителей 3200 были евреями. Евреи занимались преимущественно торговлей, арендой и ремеслами. В городе действовали синагоги и другие еврейские институции.

Во время Второй мировой войны еврейское население Подгайцев понесло большие потери. Большинство евреев были уничтожены в гетто и лагерях смерти. После войны еврейское общество в Подгайцах практически перестало существовать. Сегодня о бывшей еврейской общине напоминают только синагога и еврейское кладбище.

Колодницкий также рассказал о еврейском гетто, существовавшем в Подгайцах во время Второй мировой войны. На местном еврейском кладбище сохранилось около 1,5 тысяч мацев, более 50 из которых датируются XVII веком. В 2011 году еврейская научная экспедиция обнаружила древнейшую мацеву с 1596 года. На вопрос, есть ли могила Штадтмауэра на кладбище, историк ответил, что ее нет, поскольку многие могилы были уничтожены.

Немного о Джареде Кушнере

Джаред Кори Кушнер – муж Иванки Трамп, дочери Дональда Трампа, финансист, предприниматель и бывший старший советник Дональда Трампа. В 2009 году Иванка вышла замуж за Кушнера, перед этим она перешла в иудаизм. У пары трое детей.

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