Родители родились в Киеве, а дед воевал за Украину: что известно о подкастере Фридмане, который взял интервью у Зеленского

Подкастер имеет украинские корни и некоторое время жил в Киеве

Американский ученый и исследователь в области искусственного интеллекта Лекс Фридман, взявший интервью у Владимира Зеленского, — один из самых популярных подкастеров в мире. Как оказалось, он имеет украинские корни, хотя родился в России и является гражданином США.

По словам Лекса Фридмана, Владимир Зеленский – выдающийся человек и однозначно историческая фигура. Однако подкастер заявил, что планирует также поехать в Москву и поговорить с Путиным, ведь хочет внести вклад в продвижение мира. "Телеграф" решил выяснить, что известно о Лексе Фридмане.

Что известно о Лексе Фридмане

Алексей Федотов (настоящее имя подкастера) родился 15 августа 1983 г. в городе Чкаловск (Таджицкая ССР в составе СССР, ныне Таджикистан). Его отец Александр родился в Киеве и до 1994 года работал в Москве, а сейчас профессор кафедры имени Джона А. Найхейма. Бабушка Лекса родилась и выросла в Харькове, а дедушка был пулеметчиком украинского фронта во время Второй мировой войны.

В подкасте Лекс Фридман рассказал, что некоторое время он жил в Киеве, а также в Москве. Для того чтобы разобраться в конфликте, он читал много книг о российско-украинской войне. Более того, ученый поделился, что члены его семьи погибли в Бабьем Яру во время Второй мировой войны.

Карьера Лекса Фридмана

Свой подкаст Лекс Фридман начал вести в 2018 году и первым его названием была Artificial Intelligence Podcast (укр. Подкаст об искусственном интеллекте), однако позже она была изменена на Lex Fridman Podcast. В подкастах он обсуждает с приглашенными гостями о ИИ, науке, истории, экономике и т.д.

Все свои подкасты Лекс Фридман проводит лично и длятся они от двух до четырех часов. Интервью он брал у таких известных личностей, как Илон Маск, Марк Цукерберг, Канье Вест, Владимир Зеленский.

Лекс Фридман не раскрывает информацию о своей личной жизни. Он избегает обсуждения этого аспекта в интервью или подкастах и сохраняет конфиденциальность. Однако, в подкасте с Владимиром Зеленским на вопрос президента "Есть ли у тебя дети?", он ответил: "Нет, к сожалению, будут скоро".

Ранее "Телеграф" рассказывал, на какие вещи нужно обратить внимание в интервью Зеленскому Фридману. Политолог, кандидат политических наук Олеся Яхно прокомментировала интервью президента Украины американскому подкастеру.