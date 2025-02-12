Туалет посреди комнаты и мусорные горы: в Киеве сдают необычную квартиру (фото)

Оплата коммунальных услуг остается за арендаторами

В Днепровском районе Киева бесплатно сдают двухкомнатную квартиру, в которой платить нужно будет только 1000 гривен за коммунальные услуги. Однако есть значительный нюанс — жилье совершенно без ремонта.

Соответствующее объявление было опубликовано на одном из популярных украинских сайтов купли-продажи. Автор готов сдать квартиру ответственным и порядочным людям, которые готовы самостоятельно обустроить жилье.

Владелец квартиры приложил к объявлению несколько фотографий жилья и указал, что ремонт в нем находится в аварийном состоянии. Стоит добавить, что туалет и забитая хламом ванная стоят прямо посреди комнаты.

Не идет речи даже о маломальском уюте. В квартире нет абсолютно ничего и новым жильцам придется обустраивать ее практически с нуля.

Автор объявления также указывает важные моменты, на которые должен обратить внимание квартиросъемщик:

• Квартира сдается без мебели с минимальными условиями для проживания.

• Ремонт необходимо выполнить по своему усмотрению.

• Оплата коммунальных услуг остается за арендаторами.

• Квартира имеет балкон и новые окна, которые уже установлены.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Харькове сдают треш-квартиру по рекордно низкой цене.