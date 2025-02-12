Будут ли новые нормы? В Раде прокомментировали нашумевший проект контрактов для 18-24-летних военнообязанных

Украинцев, которых нельзя мобилизовать по возрасту, хотят заинтересовать в заключении контрактов с Минобороны

Проект "Контракт 18-24", о запуске которого на этой неделе сообщило Министерство обороны Украины, и благодаря которому мужчины в возрасте 18-24 лет смогут заключить годовалый контракт на службу на 1 миллион гривен, вызвал волну негативных реакций от действующих военных. В частности, парамедик, руководитель медицинской службы "Ульф" Алина Михайлова заявила, что "этим приказом подменяется сам смысл военной службы в воюющей стране. Это больше не о защите страны, это о выгодном контракте. Бизнес".

В Верховной Раде отмечают, что кардинальных законодательных изменений при этом не произошло, кроме введения дополнительных стимулов для молодежи, которая намерена стать на защиту страны. Об этом в комментарии "Телеграфу" сообщил член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

- Весной прошлого года на законодательном уровне было предусмотрено, что граждане Украины в возрасте от 18 до 24 лет во время действия военного положения могут быть приняты на военную службу по контракту. При этом срок военной службы должен составлять один год (п.3 ст. 23 Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета" – Авт. ), – напомнил Федор Владимирович. – То есть сейчас речь идет именно об этой норме, поэтому я не могу сказать, что произошли какие-то кардинальные изменения в этом вопросе. За исключением появления дополнительных мотивационных вещей. В том, что среди них будут и финансовые поощрения, не вижу никакой проблемы. Напротив, это может способствовать привлечению большего количества украинцев к заключению контрактов на прохождение службы.

Еще прошлой весной в законе был прописан срок контракта для молодежи

На замечания, которые озвучивают в социальных сетях действующие молодые военные относительно несправедливого характера предложенного МО проекта, народный депутат отметил, что их права также должны быть учтены.

- Мы сейчас говорим об общей "рамке" проекта, еще никаких нормативно-правовых документов, предусматривающих конкретные шаги его реализации, не приняты, — подчеркнул Федор Вениславский. – Поэтому логично, что для нескольких тысяч молодых людей аналогичного возраста, уже заключивших контракт и ушедших служить, следует предусмотреть также усиление льгот и гарантий.

Как выяснилось, еще вчера, 11 февраля, Кабмин уже утвердил порядок однолетних контрактов для добровольцев в возрасте от 18 до 24 лет. Об этом сообщил на странице в Facebook Министр обороны Рустем Умеров.

При этом спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин в эфире "Единых новостей" сообщил, что на одноразовую денежную помощь в размере 1 млн гривен, действительно, смогут претендовать и "те военнослужащие рядового, сержантского и старшинского состава, которые присоединились к войску в возрасте до 25 лет еще до того, как появились новые условия контракта".

Реакция на инициативу МО среди военнослужащих преимущественно отрицательна

"Телеграф" обратился к МО с просьбой разъяснить, смогут ли молодые военные, уже находящиеся в армии, рассчитывать на другие "плюшки", предусмотренные программой "Контракт 18-24". Среди которых, в частности, нулевая ставка на ипотеку, возможность уволиться через год службы (некоторые несмотря на юный возраст на фронте более длительный срок), право свободного выезда на границу, гарантированное освобождение от мобилизации и т.д. А также сколько средств нужно для обеспечения всех заявленных выплат и льгот, и на какое количество "свежей" и молодой крови в армии рассчитывали должностные лица при введении программы. Ответ на запрос будет опубликован на нашем сайте.

В предложении МО для молодых военных видят демотивацию для тех, кто уже в армии

Напомним, инициатива от министерства с годовым контрактом для молодежи стала триггером и потому, что для тех, кто уже находится в армии, нет четких сроков завершения службы. И сейчас, по словам Федора Вениславского, в парламенте отсутствуют законодательные инициативы по изменению сроков службы для мобилизованных. А на сегодняшний день, как известно, призванные по мобилизации после 24 февраля 2022 года украинцы служат до окончания военного положения или проведения демобилизации.

Как сообщал "Телеграф", о "специальны хконтрактах" для молодежи первым сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Reuters.