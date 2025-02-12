18-летние теперь могут заключить контракт на службу через "Резерв+": как это работает

У молодых людей есть возможность выбирать место службы

В мобильном приложении "Резерв+" появилась новая функция. Теперь мужчины в возрасте 18-24 лет могут заключить годовалый контракт на службу онлайн.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины. Сервис доступен в обновленной версии приложения.

Обновление уже есть для платформ iOS и Android, что позволяет в один клик найти вакансии, ознакомиться с условиями службы, а также выбрать бригаду для подписания контракта.

"Контракт 18-24" — это добровольная возможность для граждан 18-24 лет присоединиться к рядам Вооруженных сил Украины на 1 год с расширенным финансовым и социальным пакетом", — отмечают в министерстве.

Среди основных преимуществ возможность выбирать место службы, современная форма поддержки мобилизационных резервов и упрощенный доступ к информации, подчеркнули в Минобороны.

Что предлагает "Контракт 18-24"

Молодые люди 18-24 лет могут заключить контракт на 1 миллион грн, из которых 200 тысяч грн выплачиваются сразу, остальные – в течение службы. Также по контракту предусмотрено ежемесячное денежное довольствие – до 120 тысяч грн.

Будущим военнослужащим предлагают социальные гарантии:

"нулевая" ипотека на жилье;

обучение за государственные средства;

бесплатное медицинское обслуживание, включая зубное протезирование;

возможность выезда за границу после года службы.

Также мужчинам, заключающим такой контракт, гарантируют отсрочку от мобилизации на 12 месяцев после завершения контракта.

Как присоединиться

Для того чтобы стать частью проекта, необходимо подать заявку через официальный сайт 18-24.army.gov.ua или через мобильное приложение "Резерв+". Далее кандидата ждет консультация с рекрутером, подписание контракта и прохождение подготовки в боевых подразделениях.

Ранее "Телеграф" писал, просят ли Генштаб и Минобороны мобилизовать 18-летних. Законодательством в настоящее время предусмотрена мобилизация военнообязанных с 25 лет.