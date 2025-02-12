Зеленский рассказал, о чем говорил с Трампом

В разговоре подняли темы войны России против Украины и двустороннего сотрудничества с США

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, о чем говорил с американским коллегой Дональдом Трампом. По его словам, речь в основном шла о двустороннем сотрудничестве.

Об этом он сообщил в своем telegram-канале. Зеленский отметил, что Трамп рассказал ему о чем говорил с Владимиром Путиным ранее 12 февраля.

"Только что говорил с Дональдом Трампом. Продолжительный разговор. О возможности достичь мира. О нашей готовности работать вместе на уровне команд. О наших технологических возможностях, в частности, дроны и другие современные производства. Благодарен Президенту Трампу за интерес к тому, что мы можем сделать вместе", — сообщил он.

Также во время разговора обсуждался визит в Украину министра финансов США Скотта Бессента, подготовка сделки по безопасности и по добыче ресурсов.

Зеленский отметил, что во время разговора обсуждались дальнейшие шаги для остановки российской агрессии и гарантировании длительного прочного мира.

Как сообщалось ранее, перед разговором с Зеленским Трамп провел разговор с Путиным. Разговор длился полтора часа.