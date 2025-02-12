США привезли в Украину проект соглашения о полезных ископаемых – когда планируется подписание

Подписать соглашение могут уже 14 февраля

Украина получила от Соединенных Штатов первый проект соглашения о сотрудничестве в сфере полезных ископаемых. Президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона ознакомится с документом и планирует зафиксировать конкретные договоренности уже на Мюнхенской конференции безопасности.

Об этом он сообщил после встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом, ставшим первым посетившим Киев членом администрации Дональда Трампа. Зеленский подчеркнул, что США остаются стратегическим партнером Украины.

"Мы начинаем работать более подробно с командой президента Трампа. Мы получили первый драфт документа от Соединенных Штатов о партнерстве между нашими странами. Я очень хочу, чтобы наша команда изучила его. Мы сделаем все, чтобы договориться и подписать соглашение", – отметил Зеленский.

Киев стремится оперативно проработать документ.

"Может быть, мы успеем (подписать соглашения) до или уже на Мюнхенской конференции, потому что не хочется терять время", – добавил президент.

Напомним, конференция в Мюнхене начнется в пятницу, 14 февраля и продлится до воскресенья, 16 февраля.

По его словам, вопрос гарантий безопасности для Украины чрезвычайно важен, и именно об этом шла речь во время встречи с Бессентом. Американский чиновник также провел переговоры с премьер-министром и другими чиновниками Украины.

Напомним, ранее Телеграф сообщал, что Трамп провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.