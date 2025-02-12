Акции российских компаний резко отреагировали на разговор Трампа и Путина

На фоне последних политических событий в мире рынок начинает "лихорадить"

В среду, 12 февраля, акции крупнейших российских компаний начали стремительно дорожать после телефонного разговора президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом свидетельствуют данные фондовых бирж.

Интересно, что среди компаний из РФ, чьи акции резко подскочили в цене есть и те, которые сейчас находятся в санкционных списках ЕС и Соединенных Штатов Америки.

Российский рынок акций показал стремительный рост на торгах реагируя таким образом на телефонный разговор Путина и Трампа, во время которого они обсудили прекращение войны на территории Украины.

По информации росСМИ, российские компании подорожали на 2,2 млрд долларов всего за час.

Согласно данным фондовых бирж акции российского банка "ВТБ" подорожали на 2,7%, "Аэрофлота" на 2,38%, "Озона" на 3,87%, "Сбер Банка" на 4,32%, "Газпрома" на 6,66%, а "Роснефти" на 2,08%.

Некоторые из этих компаний находятс в санкционных списках Евросоюза и США.

Напомним, в среду, 12 февраля, стало известно, что президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Дональд Трамп рассказал, что они обсудили " Украину, Ближний Восток, энергетику, искусственный интеллект, силу доллара и многие другие темы", а также договорились "остановить миллионы смертей".

Трамп также сообщил, что они с Путиным договорились работать вместе очень тесно, в частности посещать страны друг друга. В его рассказе было и то, что команды немедленно начнут переговоры.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в среду, 12 февраля, произошел разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом.