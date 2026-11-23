После душа или приготовления пищи особенно важно вывести лишнюю влагу из комнаты

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В Германии зимой окна ненадолго распахивают настежь, чтобы быстро заменить воздух в комнате. За это время стены и мебель не успевают сильно остыть, поэтому после закрытия окон помещение быстрее возвращается к привычной температуре.

Такой способ называют Stoßlüften ("штос-люфтен"), кратковременным интенсивным проветриванием. "Телеграф" расскажет, сколько держать окно открытым и от чего это зависит.

Почему через узкую щель комната проветривается медленнее

Через полностью открытое окно теплый влажный воздух быстрее выходит наружу, а наружный поступает в комнату. Если открыть окна на противоположных сторонах жилища, возникнет сквозной поток. Чем быстрее он обновляет воздух, тем меньше времени нужно держать окна открытыми.

Через откинутую створку или приоткрытую форточку воздух тоже обновляется, но на это требуется больше времени. Пока окно приоткрыто, холодный воздух дольше обтекает проем и постепенно охлаждает откосы и прилегающую часть стены. Отопление в это время продолжает работать, а часть тепла выходит наружу.

Что согревает комнату после закрытия окна

Стены, пол, потолок и мебель накапливают тепло и остывают медленнее воздуха. Когда окно закрывают после короткого проветривания, эти поверхности отдают часть накопленного тепла свежему воздуху. Его также согревает система отопления.

Пол и мебель отдают накопленное тепло свежему воздуху после закрытия окна Источник: Создано ИИ ("Телеграф")

Даже при коротком проветривании часть тепла уходит вместе с воздухом из комнаты. Если же окно долго остается открытым, успевают остыть и поверхности. После закрытия отоплению приходится снова нагревать и воздух, и остывшие конструкции и вещи.

Как проветривание снижает влажность и образование конденсата

Водяной пар накапливается в доме, когда люди дышат, готовят еду, принимают душ или сушат белье. Холодный наружный воздух обычно содержит меньше водяного пара, чем теплый комнатный, даже если на улице высокая относительная влажность. Когда наружный воздух попадает в дом и нагревается, его относительная влажность снижается.

У холодной поверхности влажный воздух охлаждается, и водяной пар может осесть каплями. Если сырость сохраняется долго, возникают условия для появления плесени. Быстрый воздухообмен помогает вывести лишнюю влагу, пока откосы и стены не успели сильно остыть. Частоту и продолжительность проветривания подбирают с учетом условий в комнате, а относительную влажность измеряют гигрометром.

Поэтому, чтобы проветрить комнату зимой, распахните окно примерно на 5–10 минут. Точное время зависит от температуры на улице и интенсивности воздухообмена: чем холоднее на улице и сильнее ветер или сквозняк, тем короче можно проветривать.

Как сообщал "Телеграф", когда комнатный термометр показал влажность 70%, Кетрин из Эдинбурга поставила поглотители влаги в гостиной, кухне и ванной.