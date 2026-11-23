В церковной традиции это имя изначально было мужским

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

У имени Инна есть немало нежных и благозвучных вариантов, которыми можно обращаться к его обладательницам в повседневной жизни. Некоторые из них звучат привычно, а другие могут стать особым проявлением любви и близости.

Об украинских вариантах имени Инна рассказывает "Телеграф" со ссылкой на наставника по технике речи Адама Диденко. Также существует несколько версий толкования этого имени, а с ним связывают интересные исторические и христианские традиции.

Читайте также: "Без "Илюши", но ласково: как правильно обращаться к Илье по-украински".

В украинском языке у имени Инна немало ласкательных форм. Среди самых распространенных – Іночка, Інночка, Інуся, Інуля, Інюта та Іна.

Что означает это имя

Само имя чаще всего толкуют как "бурный поток", "стремительное течение" или "бурлящая вода". Такие образы символизируют движение, энергию, внутреннюю силу и настойчивость. В то же время есть несколько версий происхождения имени: его связывают с латинскими, греческими и древнегерманскими словами со значениями "течь", "плавать" или "бурный поток".

Согласно другой версии, имя Инна связано с Инанной – шумерской богиней любви, плодородия и войны. В христианской традиции оно известно благодаря святому мученику Инне, который происходил из Скифии и был учеником апостола Андрея.

Имя Инна имеет несколько версий происхождения и связано с христианской традицией Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Ранее "Телеграф" также объяснял, какие украинские формы имени Александр стоит использовать вместо привычного сокращения "Саша".