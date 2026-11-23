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Директор НАБУ Семен Кривонос, заявивший о невозможности прийти на заседание парламентской ВСК 23 ноября из-за заграничной командировки, должен объяснить, когда готов ответить на вопросы депутатов. Ведь несоблюдение законных требований парламентской комиссии может иметь не только репутационные, но и уголовно-правовые последствия.

Об этом заявил Игорь Чаленко, глава Центра анализа и стратегий, комментируя отказ руководителя НАБУ от участия в запланированном заседании.

По его словам, часть вторая статьи 351 Уголовного кодекса Украины предусматривает ответственность за невыполнение должностным лицом законных требований ВСК или создание искусственных препятствий в его работе.

"Руководитель главного антикоррупционного органа страны должен быть образцом честности, открытости и подотчетности. Особенно тогда, когда к деятельности его ведомства и его самого возникают очень серьезные вопросы", — подчеркнул эксперт.

В частности, он считает необходимым получить объяснение ранее озвученных обвинений в вероятном фиктивном усыновлении, а также обстоятельств взаимодействия НАБУ с Егором Буркиным и его процессуального статуса по делу "Карфаген".

По убеждению Чаленко, командировка не должна становиться способом избегания парламентского контроля, а независимость НАБУ не освобождает его руководство от публичной ответственности.

"Хотелось бы услышать от Семена Кривоноса простой ответ: когда он готов прийти на ВСК и дать объяснения?" – заявляет Игорь Чаленко.