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Репутационные скандалы вокруг директора НАБУ Семена Кривоноса все больше влияют на самих сотрудников антикоррупционного бюро.

Как заявил экономический эксперт Борис Кушнирук, по его информации, детективы НАБУ вынуждены защищать репутацию ведомства, пока общественное внимание смещается с результатов расследований на личную биографию и поведение его руководителя.

По словам эксперта, в частных разговорах работники Бюро выражают недовольство тем, что им приходится объяснять скандалы вокруг Кривоноса — от историй с подкупом избирателей, фиктивным усыновлением и земельными сделками до споров по поводу уголовных производств и его отсутствия на парламентской ВСК.

"Ради чего вообще натягивать репутационные риски Семена Кривоноса на работу всего Бюро?" — задает вопрос Кушнирук.

Эксперт отмечает, что отдельные детективы, по его информации, уже прямо обвиняют директора НАБУ в использовании должности как личной индульгенции от ответственности.

"Господу Кривоносу придется уйти с должности. Слишком много негатива он успел собрать на себе. Но конкурс и назначение нового руководителя должны проходить с невероятной тщательностью", — отмечает Кушнирук.