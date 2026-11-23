Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный должен получить возможность публично ответить на звучащие в его адрес обвинения. Это позволит выяснить, имеют ли претензии к руководителю НБУ реальную доказательную основу или являются частью политической кампании.

Об этом заявил политический обозреватель Александр Бабак, комментируя деятельность парламентских следственных комиссий.

По его словам, ВСК под руководством Гончаренко стала одним из самых действенных инструментов парламентского контроля, поскольку не боится поднимать неудобные вопросы и заслушивать участников резонансных дел.

Зато расследование относительно Пышного на заседаниях другой ВСК, по мнению Бабака, все больше напоминает политическое преследование. Депутаты уже требуют отставки главы НБУ, хотя судебных решений нет, а убедительных доказательств его личной причастности к коррупционным сделкам обществу не представлены.

Бабак отметил, что речь идет о руководителе ключевого государственного института, который обеспечивает взаимодействие с международными финансовыми партнерами, в частности МВФ и его главой Кристалиной Георгиевой. Которая, кстати, Пышного уважает, а это важно, учитывая кредитную историю Украины.

"Предлагаю Гончаренко провести отдельное заседание ВСК с участием Андрея Пышного, представителей НАБУ, САП и других причастных должностных лиц. Пусть каждый изложит свою позицию, предоставит доказательства и ответит на все вопросы", — отметил Бабак.

"К сожалению, ВСК Железняка-Гетманцева с этой задачей не справилась", — подытожил Бабак.