"Украина — не Россия". Из-за санкций СНБО против Порошенко нардепы сорвали заседание Рады (видео)

Его закрыли через пару минут после начала

В четверг, 13 февраля, заседание Верховной Рады Украины было досрочно закрыто. Причиной послужили толкотня и блокирование трибуны нардепами с плакатом "Украина — не Россия" в поддержку лидера фракции "Европейская солидарность" Петра Порошенко.

Об этом сообщает нардеп Ярослав Зализняк. В сети уже публикуют несколько видео этого события.

На кадрах видно, что плакаты нардепов фракции "Европейская солидарность" содержали надписи "Украина — не Россия", "Нет политическим репрессиям" и тому подобное. То есть большинство из них, вероятно, связано с санкциями против лидера фракции Петра Порошенко.

"Что-то есть ощущение, что завтра тоже анонсированный час вопросов к правительству может не состояться. Эх, такой бы был процесс на День всех влюбленных 14 февраля", — добавил нардеп.

Информацию о закрытии заседания Рады 13 февраля подтвердил и нардеп Алексей Гончаренко, подчеркнув: "Заседание Рады открылось. Фракция "Европейская солидарность" вышла к трибуне с плакатами. Заседание Рады закрылось. Прошло буквально за пару минут".

Напомним, что Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввел санкции против Петра Порошенко, народного депутата, лидера партии "Европейская солидарность", пятого президента Украины. Отмечается, что речь может идти о государственной измене.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Порошенко планируют запретить посещать пленарные заседания Верховной Рады следующие полгода.