Не пускать Порошенко в парламент целые полгода: в Раде прошло важное голосование

"За" проголосовали 6 нардепов

Лидеру "Евросолидарности" Петру Порошенко планируют запретить посещать пленарные заседания Верховной Рады следующие полгода. То есть на всю 13-сессию. За решение проголосовал Регламентный комитет и рекомендовал ВР принять его.

Об этом "Телеграфу" сообщили собственные источники в Регламентом комитете. По их словам, голоса распределились следующим образом: 6 — за, 3 - воздержались, 1 — против.

За:

"Слуги народа"

Гринчук Оксана Анатольевна

Кальченко Сергей Витальевич

Кострийчук Сергей Владимирович

Культенко Артем Валерьевич

ОПЗЖ

Папиев Михаил Николаевич

Приходько Наталья Игоревна

Воздержались нардепы Марченко, Евтушок и Загородний.

Напомним, что Безуглая заявила, что Порошенко угрожал ей в Брюсселе в штаб-квартире НАТО. По словам политика, экс-президент угрожал "колебать ее легитимность в делегации" и едва не прибег к физической агрессии.

Также мы сообщали о том, что лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко послал народного депутата от "Слуги народа" Богдана Яременко. Это произошло во время рассмотрения постановления об отзыве Юрия Бойко с должности члена Комитета ВР по правам человека.