Не пускать Порошенко в парламент целые полгода: в Раде прошло важное голосование
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"За" проголосовали 6 нардепов
Лидеру "Евросолидарности" Петру Порошенко планируют запретить посещать пленарные заседания Верховной Рады следующие полгода. То есть на всю 13-сессию. За решение проголосовал Регламентный комитет и рекомендовал ВР принять его.
Об этом "Телеграфу" сообщили собственные источники в Регламентом комитете. По их словам, голоса распределились следующим образом: 6 — за, 3 - воздержались, 1 — против.
За:
"Слуги народа"
- Гринчук Оксана Анатольевна
- Кальченко Сергей Витальевич
- Кострийчук Сергей Владимирович
- Культенко Артем Валерьевич
ОПЗЖ
- Папиев Михаил Николаевич
- Приходько Наталья Игоревна
Воздержались нардепы Марченко, Евтушок и Загородний.
Напомним, что Безуглая заявила, что Порошенко угрожал ей в Брюсселе в штаб-квартире НАТО. По словам политика, экс-президент угрожал "колебать ее легитимность в делегации" и едва не прибег к физической агрессии.
Также мы сообщали о том, что лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко послал народного депутата от "Слуги народа" Богдана Яременко. Это произошло во время рассмотрения постановления об отзыве Юрия Бойко с должности члена Комитета ВР по правам человека.