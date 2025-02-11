Историческое событие: Рада вынесла законопроект на всенародное обсуждение, как принять участие

Соответствующее предложение набрало 226 голосов

В Украине произошло историческое событие. Впервые в текущей каденции Верховна Рада отправила законопроект на всенародное обсуждение.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко. Речь о законе о кредитной истории (12260).

"Он предлагает установить правовые, финансовые и организационные основы ведения кредитных историй: сбора, обработки, хранения, защиты и использования информации о выполнении лицами денежных обязательств, функционирования институтов, связанных со сбором, обработкой, хранением, защитой и использованием этой информации, правовые основы государственного надзора за такой деятельностью", — объяснил депутат.

11 февраля Рада провалила голосование по законопроекту, а поэтому было предложено вынести его на всенародное обсуждение. Соответствующее предложение набрало 226 голосов народных избранников.

"В Раде сегодня произошло историческое событие! Впервые в этой каденции был направлен законопроект на всенародное обсуждение", — комменирует Гончаренко.

Для справки: Верховная Рада по результатам рассмотрения законопроекта в первом чтении, как правило, принимает одно из трех решений: принять его за основу, отклонить и вернуть на доработку. Но есть еще четвертое — вынести на всенародной обсуждение.

Как отмечает "Лига", в этом конкретном случае это позволяет избежать провала законопроекта, являющегося одним из обязательств, взятых Украиной перед МВФ.

Как работает всенародное обсуждение.

Всенародное обсуждение — одна из форм прямой демократии, способствующая активному включению граждан, трудовых коллективов, общественных организаций в процесс выработки и принятия решений в сфере государственных и социально значимых и общественных вопросов.

После отправки на всенародное обсуждение законопроект 12260 будет опубликован в определенном Верховной Радой печатном средстве массовой информации. После обсуждения документ доработает главный комитет с учетом последствий обсуждения и подаст на повторное первое чтение.

В отличие от всенародного голосования (референдума) всенародное обсуждение носит рекомендательный совещательный характер, однако его результаты учитываются при доработке соответствующего законопроекта. Участие в обсуждении может осуществляться в письменной форме, посредством отправления своих предложений в соответствующие органы, или устной форме, например обращением в средства массовой информации.

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