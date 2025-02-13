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Вы об этом и подумать не могли: о чем на самом деле рассказывает сказка о Курочке Рябе

Автор
Катерина Шполянская
Дата публикации
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Автор
Курочка рябая
Курочка рябая. Фото Коллаж "Телеграфа"

Эта краткая история, рассказанная детям перед сном, на самом деле является зашифрованным посланием наших предков о сотворении мира

Простая детская сказка о Курочке Рябе, которую знает каждый украинец с раннего детства, оказывается, скрывает в себе глубокий космогоничный миф о сотворении мира. К такому выводу пришли украинские исследователи, анализируя символику и образы этого народного повествования.

По словам историков, сказка о Курочке Рябе принадлежит к древнейшим пластам украинской культуры и имеет аналоги в фольклоре других славянских народов — поляков, литовцев, сербов и словенцев. Однако именно в украинской версии лучше сохранились архаические элементы мифа о миротворении.

Каждый персонаж сказки имеет свое символическое значение. Сама Курочка Ряба, чье название происходит от слова "рябая" (пестрая, разноцветная), символизирует Вселенную с ее разнообразием. Интересно, что археологи находят изображение пестрых птиц на древних артефактах, что подтверждает сакральное значение этого образа для наших предков.

Дед и баба олицетворяют прапредков человечества, мужское и женское начало. Во многих вариантах сказки они живут на краю деревни или в лесу, что в мифологической традиции означает границу между мирами. Золотое яичко – это символ идеального, "золотого" мира, наполненного только добром. Археологические находки керамических яиц времен Киевской Руси и более позднего периода свидетельствуют об особом значении этого символа в украинской культуре.

Особую роль в сказке играет мышка – существо, живущее под землей, но выходящее на поверхность. В мифологическом сознании наших предков мышь была проводником между подземным и наземным мирами и символом темных сил. В некоторых вариантах сказки мышка появляется именно в полночь, что подчеркивает ее связь с потусторонним миром.

Варианты сказки

Исследователи обнаружили более 20 вариантов этой сказки, записанных в разных регионах Украины. В некоторых версиях после разбиения яичка происходит настоящий апокалипсис — падают деревья, гибнут животные, люди сходят с ума, священник сжигает церковь. Эти мотивы связывают сказку с древнейшими шаманскими практиками и верованиями о конце света.

В самой известной версии, записанной украинским педагогом Константином Ушинским, сказка заканчивается обещанием курочки снести новое простое яйцо. Это символизирует создание реального мира, в котором сосуществуют добро и зло, правда и несправедливость. Такая концовка перекликается с мифами многих народов о переходе от "золотого века" к нынешнему положению вещей.

Что символизирует яйцо

Яйцо, как символ жизни и возрождения, присутствует в мифологии многих народов мира — от древних египтян до славян. Для наших предков оно было особенно важным символом, ведь демонстрировало удивительное явление рождения живого из неодушевленного. Археологи находят писанки и керамические яйца в культурных слоях разных эпох, включая находку XV-XVI веков во Львове. Этнографы отмечают, что традиция использования яиц в поминальных обрядах и Пасхе имеет прямую связь с древними представлениями о миротворении и возрождении, которые нашли отражение в сказке о Курочке Рябе.

Итак, рассказывая детям сказку о Курочке Рябе, украинцы на протяжении веков передают древний миф о сотворении мира, даже не осознавая этого. Эта сказка является уникальным образцом того, как в простой форме можно передать сложные космогоничные представления наших предков, и в то же время живым свидетельством непрерывности украинской культурной традиции.

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#Украина #Традиции #Сказки #Яйцо #Символ