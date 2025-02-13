Суд принял решение по топовой "крысе" из СБУ: что известно (фото, видео)

В зале суда присутствует Дмитрий Козюра и его адвокат

Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения главе Антитеррористического штаба СБУ Дмитрию Козюре, который ранее был задержан Службой безопасности Украины за шпионаж в пользу ФСБ РФ. Козюру отправили под стражу до 11 апреля

На заседании суда присутствует корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов, который с места событий рассказал о данном решении. Отметим, что заседание проходит в закрытом режиме.

Ходатайство прокурора Специализированной прокуратуры в сфере обороны рассматривает судья Павел Слободянюк. В зале суда присутствует Дмитрий Козюра и его адвокат.

На вопрос судьи о том, с какого года он на связи с ФСБ РФ, Козюра ответил, что с 2018-го.

Предыстория

12 февраля Служба безопасности Украины разоблачила руководителя Штаба Антитеррористического центра СБ Дмитрия Козюру на сотрудничестве с ФСБ.

СБУ задокументировала 14 эпизодов противоправной деятельности предателя. Глава СБУ лично входил в оперативно-следственную группу, которая занималась разработкой предателя и возглавлял операцию по его задержанию.

"Это была сверхсложная разработка и последующая многоходовая реализация, в ходе которой мы использовали все возможные гласные и негласные формы и методы нашей деятельности, а также всю возможную палитру оперативно-технических мероприятий. За счет шифрованных программных закладок мы проникли в гаджеты предателя – мобильные терминалы, компьютеры. Мы фактически с ним жили, проводили аудио- и видеоконтроль. В процессе всего этого нам удалось качественно задокументировать сбор и передачу предателем соответствующей информации врагу", — сказал Василий Малюк.

Через предателя Служба безопасности долгое время передавала врагу дезинформацию: сначала в рамках контрразведывательных мер, а затем — в рамках уголовного производства.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Козюра с Малюком стали героями мемов. В сети появились забавные фотожабы.