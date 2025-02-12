"Когда собрался на улицу без шапки": Козюра с Малюком стали героями мемов (фото)

На тему личного задержания главы СБУ появилось много шуток

В среду, 12 февраля, стало известно, что Служба безопасности Украины разоблачила руководителя Штаба Антитеррористического центра ВБ. Задерживал предателя лично глава СБУ Василий Малюк.

Относительно этого события "Телеграф" собрал мемы и приколы. Причиной этого стало фото Малюка с задержанным.

"Когда видишь такое, то удержаться трудно", — подписал "Телеграф" сообщение на странице в Телеграм.

Были и шутки по поводу нынешних цен на цветы. Кстати, украинцам предлагают букеты тюльпанов за 60 тысяч гривен

Мемы были, в частности, и на бытовые темы. В главных ролях Василий Малюк и Дмитрий Козюра.

Кроме этого, были мемы и об изменнике и экспрезиденте Викторе Януковиче, Викторе Медведчуке. Изобразили Козюру и в лице Владимира Путина, скорее, как главную мечту Василия Малюка.

Мемы не закончились и на семейных отношениях. Его подписали так:

Не обошлось без шуток о ТЦК. Обновление данных стало темой мемов.

Что предшествовало

Василий Малюк сообщил, что Служба безопасности задокументировала 14 эпизодов противоправной деятельности "крысы". Глава СБУ лично входил в оперативно-следственную группу, которая занималась разработкой предателя и возглавлял операцию по его задержанию.

Что известно о Дмитрии Козюре, читайте в материале "Телеграф": "СБУ поймала "крысу" в своих рядах: кто им оказался" .

"Это была сверхсложная разработка и дальнейшая многоходовая реализация, во время которой мы использовали все возможные гласные и негласные формы и методы нашей деятельности, а также всю возможную палитру оперативно-технических мероприятий. За счет шифрованных программных закладок мы проникли в гаджеты предателя — мобильные терминалы, компьютеры. ментировать сбор и передачу предателем соответствующей информации врагу", — сказал Василий Малюк.

Кроме того, родственники Козюры подозреваются в государственной измене и работе на Россию во время войны. Родители мужчины знали о его работе на российские спецслужбы, а также оправдывали агрессию России против Украины и поддерживали Владимира Путина. Им планируют объявить о подозрении по статье 436-2 Уголовного кодекса Украины (Оправдание российской агрессии против Украины). Санкция статьи предусматривает исправительные работы или лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Ранее "Телеграф" писал о том, что Служба безопасности Украины и Национальная полиция продолжают информационную кампанию под названием "Спали" ФСБшника" для противодействия вербовке молодежи российским спецслужбам и предотвращению поджогов, терактов и диверсий.