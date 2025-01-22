"Ультиматумы Путина". Зеленский рассказал, как его хотели заменить на Медведчука на переговорах в Стамбуле

Были три попытки организовать переговоры с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл истинные намерения России по так называемым Стамбульским соглашениям. Россияне хотели заменить его пророссийским политиком Виктором Медведчуком.

Кроме того, Кремль потребовал признать российский статус Донбасса и внести изменения в Конституцию Украины по нейтральному статусу государства. Об этом Владимир Зеленский заявил на встрече с представителями Международного медиасовета в Давосе, передает ТСН.

Глава государства опроверг заявления Путина о готовности вернуться к мирным переговорам. По его словам, никаких реальных переговоров не произошло, поскольку российская сторона каждый раз выдвигала ультиматумы.

"Они сказали, что я должен отступить, они сменят меня на пророссийского Медведчука. Весь Донбасс — это Россия, мы должны признать. Потом мы должны признать русский язык, проголосовать и изменить нашу Конституцию, чтобы мы имели нейтральный статус, уменьшить армию до 50 тысяч ", — рассказал президент.

Зеленский добавил, что российская сторона также потребовала уничтожить всю артиллерию в радиусе 20 километров и передать ее РФ.

По словам президента, было три попытки организовать переговоры с Россией. После первых ультимативных требований Белоруссия пыталась выступить посредником. Впоследствии к организации переговоров присоединился президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Однако каждый раз вместо диалога украинская сторона получала от Путина новые ультимативные требования.

"Мы не можем сказать, что у нас были какие-то переговоры, поскольку все три раза были ультиматумы от Путина", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Зеленский сказал, сколько миротворцев нужно Украине. Они должны не допустить нового нападения РФ.