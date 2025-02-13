"Крысу" из СБУ в суде защищает адвокат в худи за 45 тысяч гривен (фото)

Толстовка известного бренда засветилась в громком деле

Во время заседания суда по делу главы Антитеррористического штаба СБУ Дмитрия Козюры, ранее задержанного Службой безопасности Украины за шпионаж в пользу ФСБ РФ, его адвокат был одет в дорогое худи. Речь идет о толстовке от Ralph Lauren за 45 тысяч гривен.

Как видно на фото, которые сделал фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов, худи серого цвета имеет характерный и узнаваемый узор.

На нем изображен мишка Поло, готовый исследовать горы Шамони. Самая толстовка изготовлена в Италии, как указано на сайте магазина. Имеет характерную фиолетовую бирку с надписью известного бренда Ralph Lauren и сделана из флиса.

Заметим, что ее цена составляет 870 фунтов стерлингов, а в гривнах — 45 227.

Напомним, что в среду, 12 февраля, СБУ разоблачила руководителя Штаба Антитеррористического центра РБ Дмитрия Козюру на сотрудничестве с ФСБ. Было задокументировано 14 эпизодов противоправной деятельности предателя. Глава СБУ Василий Малюк лично входил в оперативно-следственную группу, которая занималась разработкой предателя, и возглавлял операцию по его задержанию.

По словам Козюры, он сотрудничал с ФСБ с 2018 года.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Козюра с Малюком стали героями мемов. В сети появились забавные фотожабы.