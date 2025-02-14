Укр

Превзошла самого Ньютона: украинская ученая решила одну из самых сложных математических задач

Автор
Катерина Шполянская
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Марина Вязовская отмечена медалью Филдса
Марина Вязовская отмечена медалью Филдса. Фото Коллаж "Телеграф"

Это достижение не только поразило математическое сообщество, но и стало символом украинского вклада в науку.

Иногда самые сложные математические головоломки находят неожиданно элегантные решения. Именно такая история произошла с задачей упаковки шаров – математической проблемой, которая не поддавалась решению на протяжении почти 400 лет, пока за нее не взялась украинская математики Марина Вязовская.

Задача, вошедшая в знаменитый список 23 нерешенных математических проблем Давида Гильберта в 1900 году, оказалась не по силам даже таким гениям как Исаак Ньютон и Иоганн Кеплер. Однако украинскому ученому удалось сделать то, что казалось невозможным.

В 2016 году Вязовская предложила настолько элегантное решение, что оно уместилось всего на 23 страницах – поразительный контраст с предыдущими попытками, требующими более 300 страниц математических выкладок. Это достижение сравнимо с превращением громоздкого трактора в изящный часовой механизм.

За свой вклад в математическую науку Марина Вязовская получила две престижные награды в мире математики. Сначала ей была присуждена премия Салема – награда, которую ежегодно вручают только одному математику. Впоследствии она стала лауреаткой медали Филдса, которую часто называют "математической Нобелевской премией" – самым высоким признанием в математическом мире.

История Марины Вязовской – это не только рассказ о выдающемся математическом открытии. Это история о том, как талант, настойчивость и свежий взгляд могут решить загадку, которая веками не подвергалась величайшим умам человечества. Это также яркий пример вклада украинских ученых в мировую науку и свидетельство того, что гениальные открытия могут рождаться в самых неожиданных местах и временах.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что еще одна украинка совершила потрясающее открытие. Екатерины Ющенко первой в мире создала язык программирования для компьютера.

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