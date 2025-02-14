Перевершила самого Ньютона: українська науковиця розв’язала одну з найскладніших математичних задач

Це досягнення не лише вразило математичну спільноту, але й стало символом українського внеску в науку

Іноді найскладніші математичні головоломки знаходять несподівано елегантні рішення. Саме така історія сталася із задачею про пакування куль – математичною проблемою, що не піддавалася розв'язанню протягом майже 400 років, доки за неї не взялася українська математикиня Марина В'язовська.

Задача, яка увійшла до знаменитого списку 23 невирішених математичних проблем Давида Гільберта 1900 року, виявилася не під силу навіть таким геніям як Ісаак Ньютон та Йоганн Кеплер. Проте українській вченій вдалося зробити те, що здавалося неможливим.

У 2016 році В'язовська запропонувала настільки елегантне рішення, що воно вмістилося всього на 23 сторінках – разючий контраст із попередніми спробами, які потребували понад 300 сторінок математичних викладок. Це досягнення можна порівняти з перетворенням громіздкого механізму на витончений годинниковий механізм.

За свій внесок у математичну науку Марина В'язовська отримала дві найпрестижніші нагороди у світі математики. Спершу їй було присуджено премію Салема – відзнаку, яку щороку вручають лише одному математику. Згодом вона стала лауреаткою медалі Філдса, яку часто називають "математичною Нобелівською премією" – найвищим визнанням у математичному світі.

Історія Марини В'язовської – це не лише розповідь про видатне математичне відкриття. Це історія про те, як талант, наполегливість та свіжий погляд можуть розв'язати загадку, що століттями не піддавалася найвидатнішим умам людства. Це також яскравий приклад внеску українських науковців у світову науку та свідчення того, що геніальні відкриття можуть народжуватися в найнесподіваніших місцях та часах.

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