Изобретатель, покоривший небо Америки: путь авиаконструктора Игоря Сикорского

Его изобретения изменили историю мировой авиации, а сложная история жизни отражает непростой путь многих талантливых украинцев начала XX века.

Имя Игоря Сикорского должен знать каждый украинец. Это человек, прославивший нашу страну на весь мир своими гениальными изобретениями в авиации.

Игорь Сикорский родился в Киеве 25 мая 1889 в семье профессора Киевского университета Ивана Сикорского. С детства увлекался авиацией, читал книги Жюля Верна и рисовал собственные модели летательных аппаратов.

Первые знания по инженерии Сикорский получил в Петербургском морском инженерном училище, а затем продолжил обучение в Киевском политехническом институте.

Конструкторский талант

Уже в 1908 году Сикорский начал свои первые эксперименты с вертолетами. В 1910 году он построил свой первый вертолет, а в 1911 году — первый самолет собственной конструкции. Эти самолеты показали отличные результаты на испытаниях и принесли Сикорскому признание как талантливому авиаконструктору. С началом Первой мировой войны Сикорский переехал в Россию, где работал на Российско-Балтийском вагонном заводе. Здесь он создал серию тяжелых бомбардировщиков "Илья Муромец", ставших первыми в мире многомоторными самолетами.

Эмиграция и мировое признание

После Октябрьской революции 1917 Сикорский эмигрировал в США, где основал собственную авиационную компанию Sikorsky Aircraft. Именно здесь он реализовал свой конструкторский талант в полной мере.

Сикорский разработал и запустил в серийное производство вертолеты новой конструкции, быстро завоевавшие популярность во всем мире. Вертолеты Сикорского использовались в военных, гражданских и спасательных операциях. Он стал настоящим "Мистером Вертолетом" Америки, а его компания стала одним из ведущих производителей вертолетов в мире.

Украинец по происхождению, россиянин по воспитанию?

Игорь Сикорский всегда подчеркивал свои корни, но его идентичность была сложной. "Я — украинец по происхождению", — писал Сикорский. "Мой дед и прадед были священниками в Киевской губернии". Он даже подчеркивал, что у него "чистый украинский род". Однако в том же письме Сикорский добавлял, что считает себя россиянином, поскольку Украина была частью России.

Такие взгляды, вероятно, явились следствием влияния его отца, Ивана Сикорского. Хотя в юности Иван увлекался украинской идеей и читал украиноязычный журнал "Основа", впоследствии он стал поклонником имперских взглядов и членом клуба российских националистов. Он считал, что украинцы и россияне – это один народ.

Несмотря на это, отец дал Игорю отличное образование и воспитание. В их доме была огромная библиотека, а отец поощрял интерес сына к науке и технике. Известно, что Иван Сикорский, будучи психиатром, усердно наблюдал за развитием своих детей и создавал условия для их всестороннего развития.

Но даже живя в эмиграции, Сикорский не забывал о своей Родине. Он поддерживал украинские организации и помогал украинским эмигрантам. Игорь Сикорский умер 26 октября 1972 в возрасте 83 лет. Его имя навсегда остается в истории мировой авиации, а его изобретения продолжают служить людям.

Ранее "Телеграф" рассказывал об истории полетов на воздушных шарах 18 века. Это были первые украинские воздухоплаватели.