Развлечения на крови: россияне приняли циничное решение по "Азовстали"

Наши защитники держали там оборону долгие 86 дней

Российские оккупанты планируют превратить разрушенный ими завод "Азовсталь" в Мариуполе в постиндустриальный парк. В проект обещают вложить около 100 миллиардов рублей (приблизительно 713 с половиной миллионов долларов).

Об этом сообщают РосСМИ. По планам оккупантов, "Азовсталь" станет главной туристической точкой Донбасса. Ожидается, что проект должен быть подготовлен и сдан до 2035 года. Сейчас ведется разработка технических проектов, и составляется смета.

В общедоступном постиндустриальном парке на "Азовстали" россияне, оккупировавшие Мариуполь, хотят создать туристический объект "Доменная печь", где посетителям будут рассказывать о методах металлургического производства. Также в планах рудный двор с музеем, гостиницы, магазины, площадки для мероприятий, прибрежная зона.

Оккупанты превратили завод в руину. Фото: t.me/mariupolnow

Сейчас там сплошные разрушения Фото: t.me/mariupolnow

Цинизм россиян не имеет предела, так как они решили превратить в парк место гибели и страданий. Защитники Мариуполя были в окружении на заводе "Азовсталь" с 18 марта по 16 мая 2022 года. Тогда там находились до 3 тысяч человек — и военных, среди которых были сотни раненых, и гражданских с детьми, что прятались на заводе от российских обстрелов. Россияне сбрасывали на "Азовсталь" тяжелые авиабомбы, там погибло немало людей.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сейчас выглядит завод "Азовсталь". Сплошная развалина поросла травой и кустарниками.