Розваги на крові: росіяни ухвалили цинічне рішення щодо "Азовсталі"

Наші захисники тримали там оборону довгі 86 днів

Російські окупанти планують перетворити зруйнований ними завод "Азовсталь" у Маріуполі на постіндустріальний парк. В проєкт обіцяють вкласти близько 100 мільярдів рублів (майже 713 з половиною мільйонів доларів).

Про це повідомляють росЗМІ. За планами окупантів, "Азовсталь" стане головною туристичною точкою Донбасу. Очікується, що проєкт мають підготувати та здати до 2035 року. Зараз ведеться розробка технічних проєктів і складається кошторис.

У загальнодоступному постіндустріальному парку на "Азовсталі" росіяни, що окупували Маріуполь, хочуть створити туристичний об'єкт "Доменна піч", де відвідувачам будуть розповідати про методи металургійного виробництва. Також в планах рудне подвір'я з музеєм, готелі, магазини, майданчики для заходів, прибережна зона.

Окупанти перетворили завод на руїну. Фото: t.me/mariupolnow

Зараз там суцільні руйнування Фото: t.me/mariupolnow

Цинізм росіян не має меж, адже вони вирішили перетворити на парк місце загибелі та страждань. Захисники Маріуполя були в оточенні на заводі "Азовсталь" з 18 березня по 16 травня 2022 року. Тоді там перебувало до 3 тисяч людей — і військових, серед яких були сотні поранених, і цивільних з дітьми, які переховувалися на заводі від російських обстрілів. Росіяни скидали на "Азовсталь" важкі авіабомби, там загинуло чимало людей.

Раніше "Телеграф" розповідав, як зараз виглядає завод "Азовсталь". Суцільна руїна поросла травою та чагарниками.