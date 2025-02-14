Американское колесо фортуны: на какие гарантии безопасности все еще может надеяться Украина и почему Трамп спихнул нас на Европу

Мир без гарантий безопасности — вполне возможный сценарий

Краеугольный камень, вокруг которого вертятся любые форматы прекращения войны с РФ – гарантии безопасности для Украины. "Очень важно, какими будут гарантии безопасности для Украины. Где наше НАТО. Где наше оружие. Какая будет наша поддержка – финансовая и т.д.", — заявлял президент Зеленский в интервью польским СМИ.

Принципиальность гаранта по гарантиям (уж простите за плохой каламбур), вполне понятна: обученная горьким опытом имплементации Будапештского меморандума, сейчас Украина стремится к абсолютному иммунитету от дальнейшей агрессии России. Но готовы ли к таким ценным подаркам безопасности наши партнеры? А если нет, то что нам могут "продать" под видом гарантий, и возможен ли мир вообще без них? Ответы на эти вопросы искал "Телеграф".

Гарантия первая – НАТО

Североатлантический Альянс, конечно, является основой архитектуры безопасности в Европе. И хотя пятая статья устава НАТО, по мнению некоторых аналитиков, не является прямым указанием на защиту жертвы агрессии, проверять ее на прочность Кремль все же не рискует. По крайней мере, пока. Поэтому понятно, что и во власти все еще возлагают на членство Украины в НАТО немалые надежды.

– Кроме членства в НАТО или договоров об особом партнерстве с НАТО, или статуса основного союзника вне НАТО, других действенных вещей, которые гарантировали бы нашу безопасность с точки зрения международного права я не вижу, — уверяет "Телеграф" депутат от "Слуги народа", член парламентского комитета по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский.

– Конечно, основным и наиболее эффективным приоритетом для нас остается членство в НАТО. Оно никуда не девается. В первую очередь мы подчеркиваем, что именно НАТО является самой действенной гарантией безопасности для Украины и Европы. К сожалению, не все зависит исключительно от нас, — добавляет в комментарии "Телеграфу" депутат от "Слуги народа", заместитель главы комитета по нацбезопасности Егор Чернев.

Егор Чернев

От нас в вопросе членства действительно сейчас мало что зависит, ведь новоизбранный президент США Дональд Трамп уже успел похоронить даже призрачные надежды Украины на вступление в Альянс. А ведь есть еще позиции лидеров Германии, Словакии, Венгрии. Поэтому НАТО точно следует убрать с этой шахматной доски и не рассматривать как реальную гарантию безопасности. Ладно. Если не НАТО, то что?

Гарантия вторая – двусторонние договоры

По этому пути Украина идет еще с лета 2023 года, когда во время саммита НАТО в Вильнюсе "Большая семерка" задекларировала помощь Украине как ценность. С тех пор один за другим стали появляться двусторонние соглашения о безопасности между Украиной и европейскими партнерами, а также США (на сегодняшний день таких соглашений 28). Впрочем, поскольку вопрос гарантий безопасности для Украины остается актуальным, нетрудно догадаться, что двусторонние соглашения – это скорее многолетние пакеты помощи, чем реальный инструмент сдерживания России.

В Раде отмечают, что желали бы особого договора с сильнейшим геополитическим игроком.

- Есть мировые примеры гарантий безопасности, например двусторонние договоры США с Японией, Южной Кореей, Тайванем, которые гарантируют, что если на эти страны будет совершено нападение, то США также будут участвовать в отражении такой агрессии, — добавляет Чернев.

Но! Во-первых, партнеры Украины не так, чтобы очень хотели этих отношений.

– Мы это прорабатываем, но сказать, что есть страны, желающие такие двусторонние договоры, к сожалению, нельзя, – отметил Чернев.

А, во-вторых, даже мощное соглашение по безопасности никакая не панацея.

– Южная Корея имеет формально достаточно мощный договор безопасности с США. Теоретически они могли бы ничего не делать, ведь в случае чего "дядя Сэм" приедет и решит проблемы. Но Южная Корея отстроила свой ВПК, наладила партнерские отношения с Австралией, Японией, Индонезией, выходит на партнерство с арабскими странами. То есть, строят региональный альянс, — отмечает политический аналитик Игар Тышкевич в комментарии "Телеграфу".

Игар Тышкевич

Гарантия третья – международный военный контингент

Это еще одна очень "вкусная" гарантия. Согласитесь, очень соблазнительно, если бы между нами и россиянами на линии столкновения стали войска НАТО, включая США. В конце концов, в Южной Корее находится почти 30-тысячный военный контингент США. Если бы что-то подобное было в Украине, рискнет ли тогда РФ "повторить"? И если в Корее можно, то почему нельзя нам?

А вот почему:

– Вариант по размещению контингента других стран (европейских или США) на линии разграничения может быть элементом гарантий безопасности, но здесь возникает множество вопросов. С каким мандатом они будут? В каком количестве? Или это будут только пехотные батальоны или с поддержкой с воздуха? Пока наши партнеры не готовы нам предоставить такие детали. Да, мы видели определенные инициативы от Макрона, но реализации пока нет, — отмечает Егор Чернев.

Игра мышцами президента Франции Эммануэля Макрона, конечно, восхищает и поражает воображение. Впрочем, по мнению экспосла Украины во Франции (2014-2020) Олега Шамшура, такой сценарий слишком призрачен.

– Следует признать, что это не пользуется поддержкой большинства наших западных партнеров. Эту идею поддерживает очень немногие страны. Но даже те, кто поддерживает, по-видимому, просто не представляют, что речь не идет о размещении какой-то миротворческой миссии типа ООН, когда миротворцы просто патрулируют территорию и регистрируют нарушения. Размещение этого контингента может быть полезно в деле сдерживания Путина только в том случае, если этот контингент будет готов реагировать на провокации, намерения Путина продвигаться вперед. Те, кто проявит готовность к обеспечению стабильности ситуации, должны быть готовы к боевым действиям. Если будет такая готовность, это сыграет полезную роль, но и в этом случае речь не идет о гарантиях, которые будут действовать автоматически, — объясняет Шамшур в комментарии "Телеграфу".

Олег Шамшур

А военных США в Украине не будет. Это неоднократно заявлял сам Дональд Трамп и дал ясно понять министр обороны США Пит Хегсет.

Более того, по словам советника Трампа по вопросам нацбезопасности Майка Волца, гарантами безопасности Украины должны стать именно европейцы, а не американцы. Президент Зеленский отреагировал на эти заявления негативно, мол гарантии безопасности без США не являются реальными гарантиями.

– Это логический сигнал в разрезе политики Трампа: самая большая угроза для США – это Китай, а Россия – это проблема ЕС. Но мы же понимаем, что у Европы, к сожалению, нет достаточного количества войск, вооружения, чтобы эффективно противодействовать РФ, — соглашается Чернев.

Впрочем, не то чтобы у нас сильно об этом спрашивали. Следовательно, если Европе действительно важно остановить Путина, "вписываться" за Украину все же придется активнее. Что в принципе и логично.

– Украина это же Европа. Поэтому как раз Украина вместе с Европой должна создавать систему сдерживания России. Европа является серьезным экономическим игроком и сейчас должна превращаться в серьезного геополитического, военно-стратегического игрока вместе с Украиной. И когда кто-то говорит о гарантиях безопасности Украины, то подразумеваются гарантии безопасности Европе. А кто этим занимается? Конечно, сама Европа, — комментирует "Телеграфу" заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.

Михаил Самусь

Но как же должны действовать европейцы, чтобы нас это спасло?

Гарантия четвертая – покровительство Европы

По словам Михаила Самуся, европейская оборонная инициатива должна состоять из трех компонентов.

Стратегические силы сдерживания. – Которые будут состоять из ядерного компонента. Не то что сейчас есть у отдельных стран, а реальный европейский ядерный инструмент, который будет сдерживать Россию. Конечно, с участием Украины, потому что у нас один из лучших научно-технических потенциалов Европы в этой сфере, — отмечает эксперт.

Дальнобойные инструменты. – Это баллистические, крылатые ракеты и дальнобойные дроны. И опять-таки Украина здесь является лидером, а значит, Европа вместе с Украиной сможет создать такой компонент, который гарантированно, в течение нескольких часов, уничтожит любые военные и другие важные объекты России на ее европейской части. Россия должна знать, что как только она где-то предпринимает агрессивный шаг против Европы и Украины, сразу уничтожается вся военно-экономическая структура России в европейской части, — объясняет Самусь.

Система противоракетной обороны. – Да, Европа не производит системы ПРО, поэтому нужно будет это все строить, получать технологии от США. О чем и говорится, когда подразумеваются гарантии безопасности. А не так, что США должны защищать Европу, — говорит эксперт.

Европейскую оборонную инициативу как полезную для Украины обсуждают и в парламенте.

– Мы должны быть готовы к тому, что большую часть помощи мы будем получать от ЕС, но не без участия США, которые, думаю, будут готовы продавать оружие европейским странам, а те смогут покупать оружие для нас. Такой вариант также рассматривается, — отмечает Чернев.

Но! Развитие мощной обороны ЕС в партнерстве с Украиной это дело не на один год, а Трамп декларирует молниеносное завершение войны. В таком случае необходимы гарантии безопасности здесь и сейчас.

– Здесь есть другой компонент – стратегическая поддержка со стороны США. Не гарантии, а стратегическая поддержка, включая проект редкоземельных металлов. То есть, США объявляют программу ленд-лиза, а у них, в отличие от Европы, вооружения много. Они могут нам моментально передать его. Сотни танков, сотни самолетов, тысячи ракет… Все это у них есть. Томагавки. Почему нет? У Трампа нет этих непонятных ограничений. Если оружие есть, оно должно стрелять. Это верный подход. И пока мы с Европой развиваем эти компоненты стратегического сдерживания России, у США есть возможность нам передать ленд-лиз. И это создаст систему сдерживания России на момент, пока мы не создадим европейские силы, – резюмировал Самусь.

Пазл понемногу складывается. Но что если США в принципе откажутся от стратегической поддержки? Возможна ли остановка войны вообще без каких-либо гарантий для Украины? Это же быстро и молниеносно. Именно то, чего добивается Трамп.

Трамп стремится к быстрому миру

Мир без гарантий

По мнению Игара Тышкевича, это вполне возможно. В таком случае Украина может рассчитывать на три довольно неприятных сценария.

Первый сценарий – заморозка войны. – Это разведение сторон с какой-либо мониторинговой миссией. Да, это на пару лет. А мониторинговая миссия будет преподноситься как гарантия того, что это безопасность. Ну, вспомним Минский процесс и миссию ОБСЕ. Поверим ли мы в это или нет? Это уже наши проблемы, – отмечает Тышкевич.

Второй сценарий – разведение войск с миротворцами. – Наше желание, чтобы это были армии европейских стран и США. Российская пропаганда говорит, что она воюет с НАТО. Появление солдат стран НАТО на линии разграничения – это для России фактически поражение. Поэтому Россия будет настаивать, чтобы это были другие страны, часть которых может нам не нравиться, — комментирует эксперт.

Финский сценарий. – Если мы терпим реальное поражение на фронте, тогда нас могут заставить признать часть наших территорий частью РФ. На время это стабилизация ситуации, ведь вроде бы нет территориальных споров. Вот и все варианты краткосрочных гарантий, – резюмировал Тышкевич.

Что в остатке?

Очевидно, при невозможности переломить ситуацию на фронте, для России будет желателен один из вышеуказанных сценариев мира без гарантий. Украине же надо "выторговать" хоть что-то реальное, в то время как позиция США до сих пор непонятна и напоминает культовое американское телешоу "Колесо фортуны". Следовательно:

– Говорить о каких-то гарантиях безопасности на сегодняшний день – преждевременно. Поэтому нужно дождаться, пока наши дипломаты проработают все это и проведут непосредственно переговоры. Нам нужно делать так, чтобы наша собственная безопасность была гарантирована нашими собственными вооруженными силами и образцами вооружения. Но это стратегическая задача, над которой мы работаем с первых дней войны, – резюмировал Федор Вениславский.

Так что собственные ВСУ остаются единственной реальной гарантией безопасности для Украины. Но миллионная армия — это срез поддерживающего ее общества. И от наличия внутреннего единства многое тоже будет зависеть.