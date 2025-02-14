Ініціатива без реалізації. Чому ідея Макрона про миротворців НАТО в Україні не знайшла підтримки

Миротворці мають бути готові до бойових дій, каже дипломат

Розміщення в Україні міжнародного військового контингенту із країн НАТО на лінії вогню між Силами оборони та російськими окупантами, як це зробили Сполучені Штати на Корейському півострові, навряд чи підійде нам, хоч би якою спокусливою виглядала така перспектива. Чому Київ не може повторити досвід Південної Кореї, де стоїть 30-тисячний військовий контингент США.

Цю ситуацію "Телеграфу" пояснив нардеп від "Слуги народу", заступник голови комітету Верховної Ради з нацбезпеки Єгор Чернєв.

Більше читайте у статті: "Американське колесо фортуни: на які гарантії безпеки все ще може сподіватися Україна і чому Трамп спихнув нас на Європу".

– Варіант з розміщенням контингенту інших країн (європейських або США) на лінії розмежування може бути елементом гарантій безпеки, але тут постає велика кількість запитань. З яким мандатом вони будуть? В якій кількості? Це будуть тільки піхотні батальйони чи з підтримкою з повітря? Поки що наші партнери не готові нам надати такі деталі. Так, ми бачили певні ініціативи від Макрона, але реалізації нема, — каже нардеп.

Гра м’язами президента Франції Еммануеля Макрона, звісно, захоплює і вражає уяву. Втім, на думку експосла України у Франції (2014-2020) Олега Шамшура, такий сценарій аж надто примарний.

– Треба визнати, що це не має підтримки більшості наших західних партнерів. Але навіть ті, хто підтримує, мабуть, не уявляють, що йдеться не про розміщення миротворчої місії на кшталт ООН, коли миротворці просто патрулюють територію і реєструють порушення.

Розміщення цього контингенту може бути корисним у справі стримування Путіна тільки в тому випадку, якщо цей контингент буде готовий реагувати на провокації, наміри Путіна просуватися вперед. Ті, хто виявлять готовність до забезпечення стабільності ситуації, мають бути готовими до бойових дій. Якщо буде така готовність, це зіграє корисну роль, але і в цьому випадку не йдеться про якісь гарантії, які будуть діяти автоматично, — пояснює дипломат.

Нагадаємо, британський генерал у відставці, колишній заступник Верховного головнокомандувача Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Річард Ширрефф заявив "Телеграфу": для підтримання миру в Україні знадобиться 500 тисяч миротворців, що є малоймовірним.