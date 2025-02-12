Военного ТЦК порезали ножом и забрызгали газовым баллоном в Харькове

На место прибыли медики и полиция

Утром 12 февраля в Харькове неизвестный напал на военнослужащего ВСУ в помещении территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Нападающий использовал газовый баллончик и ударил военного ножом.

Правоохранители уже задержали злоумышленника, а пострадавшему оказали необходимую медицинскую помощь. Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского ОТЦК и СП.

По информации правоохранителей, инцидент произошел около 8 часов утра. На место происшествия прибыли дополнительные экипажи полиции и бригады скорой помощи.

Медики, осмотревшие пострадавшего военнослужащего, подтвердили, что его жизни ничто не угрожает.

На месте работает следственно-оперативная группа. Продолжается расследование всех обстоятельств нападения. Командование и личный состав областного и районного ТЦК и СП активно сотрудничают со следствием.

Как отметили в ведомстве, нападение на военнослужащего при исполнении служебных обязанностей рассматривается как тяжкое преступление. Правоохранители проводят все необходимые следственные действия для установления мотивов правонарушения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что недавно в Киеве мужчина с ножом напал на представителей ТЦК. СБУ сообщила подробности.