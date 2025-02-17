Крылья ангела на кресте: как выглядит могила Павла Ли, убитого оккупантами

Россияне расстреляли актера в городе Ирпень

Известный украинский актер театра и кино Павел Ли, расстрелянный оккупантами в Ирпене, после начала полномасштабного вторжения присоединился к терробороне. Он стремился защищать свою страну, а также был волонтером и помогал с организацией гуманитарной помощи.

После его смерти в Ирпене, недалеко от места гибели, был установлен памятный знак в его честь. "Телеграф" решил вспомнить творчество и подвиг Павла Ли, а также выяснить, как выглядит его могила.

Что известно о Павле Ли

Павел Ли родился 10 июля 1988 года в Евпатории. Он играл в Киевском театре "Колесо" и был телеведущим на украинском телеканале Дом. Он вел развлекательные программы и брал интервью у известных личностей. Павел также готовился к роли Лукаша в спектакле "Лісова пісня" на крымскотатарском языке. Среди его самых известных ролей — участие в фильмах "Штольня" и "Тіні забутих предків".

Фото: кадр из фильма "Тени забытых предков"

Тем не менее, широкую известность он приобрел как певец. Паша Ли принимал участие в шоу "Фабрика звезд — 3". Победить ему не удалось, однако его заметили Константин Меладзе и Анастасия Приходько.

Как погиб Павел Ли

Павел Ли погиб 6 марта 2022 года во время российских обстрелов города Ирпень Киевской области. В тот день он вместе с волонтерами Ириной Мигитко и Тарасом Мельником решил вернуться домой по документы и убедиться, что все хорошо с его жильем.

По дороге они встретили пожилую пару с девочкой, которые попросили подвезти их к Романовскому мосту для эвакуации. Выполнив просьбу, на обратном пути их автомобиль был обстрелян русскими военными. Ирину и Тараса оккупанты отпустили под прицелом оружия, а Павла расстреляли.

Могила Павла Ли

Известно, что 31 марта 2023 года в Ирпене, на улице Пушкинской вблизи парка "Центральный", была открыта стела в его честь. Этот памятный знак установлен на месте его гибели.

Похоронили Павла Ли в поселке Ворохта в Ивано-Франковской области. На могиле установлен черный крест и белые крылья ангела над ним. На надгробии надпись с датами рождения и смерти актера и информация о том, как он погиб. Позади установлены желто-голубые и красно-черные флаги.

6 июня 2022 года Павел Ли был посмертно отмечен орденом "За мужество" III степени, что также указано на надгробии. Награда была присуждена за его значительный вклад в развитие украинской журналистики и информационной сферы, а также за проявленную отвагу и самопожертвование во время освещения событий полномасштабного российского вторжения. Кроме того, отметили его многолетнюю преданную работу и высокий уровень профессионального мастерства.

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