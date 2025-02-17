Крила янгола на хресті: як виглядає могила Павла Лі, якого вбили окупанти

Росіяни розстріляли актора у місті Ірпінь

Відомий український актор театру та кіно Павло Лі, якого розстріляли окупанти в Ірпені, після початку повномасштабного вторгнення долучився до тероборони. Він прагнув захищати свою країну, а також був волонтером та допомагав з організацією гуманітарної допомоги.

Після його смерті в Ірпені, неподалік місця загибелі, було встановлено пам'ятний знак на його честь. "Телеграф" вирішив пригадати творчість та подвиг Павла Лі, а також з’ясувати, як виглядає його могила.

Що відомо про Павла Лі

Павло Лі народився 10 липня 1988 року в місті Євпаторія. Він грав у Київському театрі "Колесо" та був телеведучим на українському телеканалі "Дом". Він вів розважальні програми та брав інтерв'ю у відомих особистостей. Павло також готувався до ролі Лукаша у виставі "Лісова пісня" кримськотатарською мовою. Серед його найвідоміших ролей — участь у фільмах "Штольня" та "Тіні незабутих предків".

Фото: кадр з фільму "Тіні забутих предків"

Проте, широку популярність він здобув як співак. Паша Лі брав участь у шоу "Фабрика зірок — 3". Перемогти йому не вдалося, проте його помітили Костянтин Меладзе та Анастасія Приходько.

Як загинув Павло Лі

Павло ЛІ загинув 6 березня 2022 року під час російського обстрілу міста Ірпінь Київської області. Того дня він разом із волонтерами Іриною Мигитко та Тарасом Мельником вирішив повернутися додому за документами та переконатися, чи все добре з його житлом.

По дорозі вони зустріли літню пару з дівчинкою, які попросили підвезти їх до Романівського мосту для евакуації. Виконавши прохання, на зворотному шляху їхній автомобіль був обстріляний російськими військовими. Ірину та Тараса окупанти відпустили під прицілом зброї, а Павла розстріляли.

Могила Павла Лі

Відомо, що 31 березня 2023 року в Ірпені, на вулиці Пушкінській поблизу парку "Центральний", було відкрито стелу на його честь. Цей пам'ятний знак встановлено на місці його загибелі.

Поховали Павла Лі в селищі Ворохта Івано-Франківської області. На могилі встановлено чорний хрест та білі крила янгола над ним. На надгробку надпис із датами народження та смерті актора та інформація про те, як він загинув. Позаду встановлено жовто-блакитний та червоно-чорний прапори.

6 червня 2022 року Павло Лі був посмертно відзначений орденом "За мужність" III ступеня, що також вказано на надгробку. Нагороду присудили за його значний внесок у розвиток української журналістики та інформаційної сфери, а також за проявлену відвагу та самопожертву під час висвітлення подій повномасштабного російського вторгнення. Крім того, відзначили його багаторічну віддану працю та високий рівень професійної майстерності.

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