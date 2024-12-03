Украинские и немецкие ударные дроны в скором времени появятся на фронте: что они могут противопоставить российским "Ланцетам" (фото, видео)

Такие боражирующие боеприпасы эффективны и против наземных, и против воздушных целей

Во время визита немецкого канцлера Олафа Шольца в Украину впервые показали некоторые виды дронов, которые Украина разрабатывала, в том числе совместно с Германией. Среди них аналоги ударных дронов российского ZALA Lancet и иранского Shahed. Одновременно с этим в Германии компания Helsing опубликовала фото и характеристики дрона-камикадзе HX-2, который также получит Украина.

Согласно открытым данным, "Ланцет" был впервые представлен в 2019 году. Он весит 12 км, может разогнаться до 300 км/час, радиус полета – до 40 км. Крейсерская скорость 80-110 км/ч может нести боеприпас 3-5 кг.

Украинский дрон RAM-2X

Ударный дрон RAM-2X украинского производства похож на "Ланцет" Х-образным крылом. Его образец впервые показали в апреле 2024 года. Известно, что беспилотник оснащен электрическим двигателем и запускается из катапульты.

Дрон RAM-2X имеет Х-образные крылья.

Боевая часть — 3 кг, может быть обломочной, термобаричной и т.д. Способен перехватывать воздушные цели — дроны "Орлан" и похожие вертолеты на встречном курсе. Скорость до 180 км/ч, дальность действия – более 100 км с ретранслятором. Способен усиленно сопротивляться РЭБ и имеет систему донаведения.

Немецкий ударный дрон HX-2

Немецкая компания Helsing представила ударный дрон HX-2. Вес дрона — 12 кг, он также имеет электрический двигатель. Дальность — до 100 км. Максимальная скорость — 220 км/час. Дрон оснащен искусственным интеллектом и может создавать стаи. "При работе в рамках программного обеспечения для разведки/удара Altra Helsing несколько HX-2 могут объединяться в стаи, которыми управляет один оператор-человек", — говорится на сайте компании.

Дрон HX-2 мог уже тестироваться в Украине.

"Милитарный" отмечает, что с таким весом дрона, боеприпас должен также весить несколько килограммов. Беспилотники-камикадзе уже производят, сообщалось, что прототипы якобы тестировали на фронте в Украине и вносили корректировки в модель. Первые дроны должны поступать в декабре. Общее количество ожидаемых дронов — 4000.

Ранее "Телеграф" рассказывал об испытаниях в Украине американской системы от ударных дронов "Шахедов". Она содержит киберчасть от интернет-атаки и искусственный интеллект, который представляет угрозу, анализирует ее и отправляет дрон на перехват.