Украинские и немецкие ударные дроны в скором времени появятся на фронте: что они могут противопоставить российским "Ланцетам" (фото, видео)
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Такие боражирующие боеприпасы эффективны и против наземных, и против воздушных целей
Во время визита немецкого канцлера Олафа Шольца в Украину впервые показали некоторые виды дронов, которые Украина разрабатывала, в том числе совместно с Германией. Среди них аналоги ударных дронов российского ZALA Lancet и иранского Shahed. Одновременно с этим в Германии компания Helsing опубликовала фото и характеристики дрона-камикадзе HX-2, который также получит Украина.
Согласно открытым данным, "Ланцет" был впервые представлен в 2019 году. Он весит 12 км, может разогнаться до 300 км/час, радиус полета – до 40 км. Крейсерская скорость 80-110 км/ч может нести боеприпас 3-5 кг.
Украинский дрон RAM-2X
Ударный дрон RAM-2X украинского производства похож на "Ланцет" Х-образным крылом. Его образец впервые показали в апреле 2024 года. Известно, что беспилотник оснащен электрическим двигателем и запускается из катапульты.
Боевая часть — 3 кг, может быть обломочной, термобаричной и т.д. Способен перехватывать воздушные цели — дроны "Орлан" и похожие вертолеты на встречном курсе. Скорость до 180 км/ч, дальность действия – более 100 км с ретранслятором. Способен усиленно сопротивляться РЭБ и имеет систему донаведения.
Немецкий ударный дрон HX-2
Немецкая компания Helsing представила ударный дрон HX-2. Вес дрона — 12 кг, он также имеет электрический двигатель. Дальность — до 100 км. Максимальная скорость — 220 км/час. Дрон оснащен искусственным интеллектом и может создавать стаи. "При работе в рамках программного обеспечения для разведки/удара Altra Helsing несколько HX-2 могут объединяться в стаи, которыми управляет один оператор-человек", — говорится на сайте компании.
"Милитарный" отмечает, что с таким весом дрона, боеприпас должен также весить несколько килограммов. Беспилотники-камикадзе уже производят, сообщалось, что прототипы якобы тестировали на фронте в Украине и вносили корректировки в модель. Первые дроны должны поступать в декабре. Общее количество ожидаемых дронов — 4000.
Ранее "Телеграф" рассказывал об испытаниях в Украине американской системы от ударных дронов "Шахедов". Она содержит киберчасть от интернет-атаки и искусственный интеллект, который представляет угрозу, анализирует ее и отправляет дрон на перехват.