"На патриотизме мы уже никого не привлечем в ВСУ": народный депутат от "Слуги народа" о спецконтракте для 18—24-летних

Государство ищет пути решения кадрового голода на фронте, говорит Анастасия Ляшенко

Кабмин 11 февраля принял постановление № 153 "О реализации экспериментального проекта по повышению мотивации к прохождению отдельными категориями граждан Украины военной службы в Вооруженных Силах во время военного положения". Таким образом Минобороны начало привлечение в Силы обороны на контрактной основе добровольцев в возрасте 18—24 лет на срок не менее одного года . Одно из обязательных условий прохождения военной службы на этой основе — непосредственное участие в боевых действиях в районах ведения военных (боевых) действий сроком не менее 6 месяцев по совокупности в течение действия контакта.

Министерство обороны объявило о наборе на штатные должности: стрелок, старший стрелок, стрелок-снайпер, стрелок-санитар; помощник гранатометчика, гранатометчик, старший гранатометчик; разведчик, старший разведчик.

Перед отправкой в горячие точки контрактники пройдут обучение в учебных центрах, которое продлится не менее 45 дней. За это время они пройдут базовую общевойсковую и профессиональную подготовку, курс адаптации в воинской части.

По окончании контракта участники эксперимента не подлежат мобилизации в течение одного года. Также они смогут выезжать за границу, брать в банке беспроцентный кредит на покупку жилья, учиться за государственные средства, бесплатно протезироваться у стоматолога.

А еще государство гарантирует им выплату единовременного денежного пособия в размере 1 миллиона гривен, которое будет выплачено тремя частями. Первые 200 000 гривен добровольцы получат в течение 5 рабочих дней после подписания контракта, приступая к выполнению обязанностей в должности, на которую будут назначены. Предусмотрено ежемесячное денежное довольствие до 120 000 грн, а также денежное вознаграждение за выполнение боевых задач.

Чтобы подписать такой контракт, нужно подать заявку на сайте или выбрать бригаду в "Резерв+".

На фронте нужны умные и физически здоровые ребята, чтобы победить

— Спецконтракт для молодежи 18—24 лет от Министерства обороны наделал шуму, как Трамп в первый месяц в должности, — с долей иронии говорит народный депутат от партии "Слуга народа" Анастасия Ляшенко. — Наибольшее возмущение у части общества вызвала сумма единовременной денежной помощи. Теперь слышим: "Тех, кто давно воюет, государство не поощряло такими выплатами и льготами, поэтому они чувствуют себя людьми второго или третьего сорта". Особенно оппозиция пытается вернуть в русло "зрады" любые инициативы, касающиеся военной тематики. И в этом случае будут кричать "Дискриминация", пока не оглохнем.

Но скажу кое-что непопулярное. Почему, когда появилось это предложение от МО, никто не говорит власти: "Вы что там, обалдели — отправляете молодежь на фронт?! Да ни за какие деньги!" То есть никто не борется за определенную категорию людей, не говорит, что нецелесообразно отправлять их на фронт, что они не обучены, не опытны и т. д. Не заявляют, что эти люди укрепят наши позиции. На самом деле неприкрытое препирательство идет вокруг денег.

Думаю, кому безразличны эти анонсированные выплаты, так это солдатам на "нуле". Потому что они устали и хотят ротации. Хотят, чтобы их не посылали хотя бы пару ночей подряд на позицию. Чтобы пришли те, кто облегчит им службу.

Очевидно, что сегодня государство ищет аргументы, как поощрить вступление в ВСУ. Потому что добровольно мы не хотим, а принудительно нам не нравится.

Понятно, что пополнить армию патриотами в нужном количестве уже не получится. Те, кто добровольно встал на защиту государства в 2022-м, в большинстве своем, к сожалению, закончились. Потому остается только мотивация. Для этого сейчас включены инструменты поощрения.

Кстати, именно деньги, которые стабильно выплачивают в армии, мотивировали многих, кто не имел никаких заработков в гражданской жизни, идти на войну. Но об этом публично никто не говорит. Потому что все понимают, что кто-то должен воевать. Все хотели бы, чтобы кто-нибудь заменил близкого человека на фронте, правда? Только говорят, чтобы тот кто-то не получал больших денег.

В общем-то люди меркантильны. Одни потому, что бедные, другие потому, что богатые, поскольку, чем больше имеют, тем более жадные. Еще кто-то — потому что потеряли что-то из-за войны. Ну такие мы есть.

Не все люди патриотичные, не все красивые, но выходит, что только власть всегда виновата…

— Спецконтракт введен по настоянию зарубежных партнеров, давно требовавших от президента Зеленского снижения мобилизационного возраста?

— Зарубежные партнеры здесь ни при чем. И ведь это не мобилизация. Это неизбежный шаг. Этого избежать было невозможно. Это военная стратегия. Мы к ней шли. Если говорить с точки зрения рациональности, это путь к победе.

Видимо, подталкивая Зеленского к снижению мобилизационного возраста, иностранные чиновники преследовали какие-то политические мотивы. Скажем, запятнать его в глазах общества, снизить рейтинг.

Совершенно очевидно, что решение Министерства обороны говорит о кризисе человеческого ресурса в армии. И кто что сегодня может сделать с ним, кроме как сказать, что это не справедливо?

Очевидно, что люди после 50 лет с кучей заболеваний и плохих привычек малоэффективны на фронте. Как их туда отправляют, это другой вопрос. Известно, что командиры бригад жалуются на качество пополнения. Все они надеются на молодежь, хотят, чтобы к ним пришли здоровые и эффективные молодые люди, которые разбирались бы в компьютерах, дронах и т.д. Да и командиры далеко не все молодые, им нужна поддержка молодежи. А разве у нас ее нет? Есть!

Государство выбрало спецконтракт как один из вариантов поощрения этих людей. И это хорошо. На фронте нужны умные и физически здоровые ребята не для того чтобы они стали пушечным мясом, а для того, чтобы победить.

Государство ищет тех, кто будет полезнее в армии

— Проект рассчитан на два года. На чем основаны стимулы, определенные постановлением Кабмина?

— Разумеется, никто не хотел бы, чтобы молодежь воевала. Но мы должны чем-то поощрять людей защищать страну. И, очевидно, правительство анализировало, с какими проблемами сталкивается молодое поколение и чем именно его можно заинтересовать. Предложения, закрепленные постановлением Кабмина, не с неба взяты.

Мы не настолько богатые, чтобы так поощрить всех. Но это ни в коем случае не умаляет значимость первых, вторых, третьих или еще кого-либо. Сегодня каждый воин важен. И должны дальше работать, чтобы и те, кто 24+, не чувствовали себя дискриминированными. Постоянно работать над тем, чтобы каждый военный чувствовал справедливость и порядок. Государство должно позаботиться о мотивации каждого солдата. Независимо от пола, возраста или других параметров.

Я не то что оправдываю власть, а говорю с государственной позиции. Просто понимаю, почему власть так делает.

— Война затягивается, так что будут воевать все. Выходит так?

— В ходе войны государство ищет новые инструменты привлечения населения к защите Отечества. Сначала это были преимущественно добровольцы. Когда их становилось мало, брали других, потом еще кого-то. Первые возмущались, что не берут вторых и третьих. А потом пришло время и вторых, и третьих. Проблема ведь не только в нехватке человеческого ресурса, но и в эффективности бойцов. Государство ищет тех, кто будет полезнее в армии. Не обязательно это военный, который служит на нуле.

Через учебные центры проходят все — и опытные, и молодые. Там с ними работают военные специалисты, и они понимают, что молодежь быстрее учится. В зависимости от их навыков курсантов направляют туда, где они смогут показать лучшие результаты. Поэтому это не плохо, что государство мотивирует молодежь воевать. Напротив, это хорошо, что у нас будет подготовлен резерв.

— В обществе постоянно идут споры вокруг справедливости мобилизационных процессов…

– И не только. Мы постоянно сталкиваемся с проблемами какой-то социальной несправедливости.

Слышу претензии: почему питание в одних школах бесплатное, а в других платное? Почему цена обеда там ниже, а там выше?

А мамы, родившие малыша год-два или пять месяцев назад, недовольны тем, что государство выплачивало им по 800 гривен в месяц на ребенка, а сегодня роженицы получают три тысячи.

Сейчас многие недовольны бронированием. Потому что сначала был один алгоритм, а теперь несколько иной.

В свое время было много споров и негатива вокруг того, что многодетных родителей освободили от мобилизации. Мол, это разделение мужчин на тех, кто больше нужен своим детям, и тех, которые менее нужны. Как здесь вообще сравнивать? Иногда папа, имеющий одного ребенка, важнее, эффективнее и нужнее в семье, чем имеющий троих детей, которых он, может, и в глаза не видел. Это очень индивидуальные вещи. Но государство нарабатывает какие-то общие механизмы. А каждый примеряет их на себя, каждый комментирует свою ситуацию. И всегда будут недовольны те, кому все не так. Тем более, когда военные вопросы так политизированы.

Сегодня не стоит вопрос, что кто-то заслуживает материальных стимулов или не заслуживает. И это точно не вопрос сравнения, не вопрос разделения военных. Об этом могут говорить только политически мотивированные люди, использовавшие эту реформу Минобороны снова против власти.

— По вашему мнению, предложенный механизм пополнения рядов защитников сработает?

— Предложенный механизм свидетельствует лишь о том, что у государства есть стремление бороться и искать пути решения кадрового голода на фронте. Сработает или не сработает, время покажет.