Это попытки оккупационных властей реабилитировать советских преступников и переписать историю Украины

В оккупированном Мариуполе российские власти открыли музей Андрея Жданова – советского партийного деятеля, сподвижника Иосифа Сталина. Это еще один пример того, как российские власти пытаются переписать историю, прославляя палачей и идеологов террора.

Андрей Жданов (1896–1948) был одним из ключевых деятелей советского режима, чья деятельность оставила глубокий след в истории сталинской эпохи. Он родился 14 февраля 1896 года в Мариуполе и стал известен как один из главных организаторов и идеологов сталинских репрессий, получивших название "ждановщина". Жданов активно поддерживал политику Иосифа Сталина и играл немаловажную роль в массовых чистках, охвативших СССР в 1930-1940-х годах.

Роль в сталинском терроре

После убийства Сергея Кирова в 1934 году Жданов стал секретарем Ленинградского обкома партии и взял на себя ответственность за проведение жестоких репрессий. Его имя связывают с многочисленными "расстрельными" списками, а также с инициированием кампаний против "врагов народа", которые приводили к арестам и казни тысяч людей.

Жданов также был одним из авторов резолюции, призванной уничтожить любые проявления "либерализма" и "космополитизма" в культуре, что стало частью его идеологической программы. "Ждановщина" имела целью усилить контроль над творческими процессами, подавить национально-освободительное движение и любые проявления украинской самостоятельности. Во время кампании критиковали институты истории Украины и украинской литературы, творческие союзы, редакции газет и журналов, а также выдающиеся деятели украинской культуры. Беспощадной критике подверглись произведения Юрия Яновского, Андрея Малышко, Александра Довженко, а также преследованиям подвергся Владимир Сосюра за стихотворение "Любить Україну".

Идеологические кампании

После второй мировой войны Жданов продолжал свою деятельность как чрезвычайно влиятельный идеолог. Он сформулировал "доктрину Жданова", разделившую мир на два лагеря: социалистический и капиталистический. Эта доктрина послужила основой для внешней политики СССР в послевоенный период.

Он руководил кампанией против генетики, приведшей к уничтожению научных достижений в этой области, а также к преследованиям ученых, которые отказывались принять новые догмы. Жданов активно выступал против западных влияний в культуре и науке, призывая к повышению партийного контроля за всеми сферами жизни в СССР.

Наследие

Андрей Жданов скончался 31 августа 1948 года, но его наследие продолжает вызывать споры. Его деятельность стала символом жестокости сталинского режима и безжалостной борьбы с инакомыслием. Сегодня его имя ассоциируется с репрессиями, террором и культурным угнетением, ставшим неотъемлемой частью советской истории.

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