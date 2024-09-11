Мужчине, избившему военного в Черкасской области, избрали меру пресечения: подробности
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В доме подозреваемого нашли наркотики и оружие
Подозреваемому в избиении военного в г. Смела (Черкасская область) избрана мера пресечения. Суд полностью удовлетворил ходатайство прокурора.
Как сообщает блогер-волонтер Игорь Лаченков (Лачен), военнослужащего будут содержать под стражей. Об этом инфлюэнсер написал в своем телеграмм-канале.
В чем его подозревают
Инцидент произошел в городе Смела 3 сентября. Между бывшим военным и водителем легковушки произошел конфликт. Водитель авто создал аварийную ситуацию на дороге, а затем в ходе словесной перепалки избил военного.
Факт избиения военнослужащего вызвал большой резонанс среди местных. Они даже вышли на митинг, потому что полиция якобы спустя неделю не смогла открыть уголовное производство.
В результате уголовное производство было возбуждено. Ему инкриминируют 4 статьи Уголовного Кодекса Украины. 28-летнего мужчину, скрывавшегося в одной из гостиниц Черкасщины, задержали спецназовцы. В доме подозреваемого обнаружили оружие и наркотики.
Ранее "Телеграф" писал, что сначала подозреваемому в избиении военного инкриминировали только 2 статьи — вымогательство и хулиганство.