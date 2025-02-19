О рейтинге, деньгах США и переговорах: Зеленский прокомментировал заявления Трампа (главное)

Зеленский прокомментировал резонансные обвинения Трампа в свой адрес

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в среду, 19 февраля, отреагировал на резонансные слова Дональда Трампа относительно низкого рейтинга доверия украинского лидера, обвинений в нецелевом использовании средств и возможных уступок России. "Телеграф" собрал ключевые тезисы из заявлений украинского президента.

"Сегодня утром вышел опрос КМИС с 57% доверия ко мне. Поэтому если кто-то хочет меня поменять прямо сейчас – не получится," – сказал Зеленский в ответ на слова Трампа, что у него уровень доверия 4% и Украине нужны выборы. Все это российская дезинформация — именно Россия в Эр-Рияде назвала Трампу столь неправдивые цифры.

Президент добавил, что в ближайшие две недели из-за соцопроса будет продемонстрирован уровень доверия к другим мировым лидерам, в частности Трампа, Туска, Стармера и Эрдогана.

Зеленский также опроверг заявления о том, где делись 300 миллиардов помощи от Америки: "США дали нам около $67 млрд. оружием и $31 млрд. программами в бюджет. Это точно не стоило $500 млрд., это не серьезный разговор", — пояснил президент. По его словам, война обошлась Украине в $320 миллиардов, из которых $120 миллиардов заплатили украинцы, а еще в $200 миллиардов — США и Европа. "У нас все очень понятно", — подытожил он.

"США помогли Путину выйти из многолетней изоляции переговорами в Саудовской Аравии", — заявил Зеленский, комментируя некоторые аспекты внешней политики США.

В то же время президент выразил оптимизм по сотрудничеству с Объединенными Арабскими Эмиратами: "Думаю, Эмираты будут серьезно вкладываться в Украину." Также он сказал, что в случае если США перестанут поддерживать Украину, это может сделать Евросоюз.

"Мы должны прежде всего смотреть на то, а что думает воюющий народ? Идти на уступки России? Это поддерживает 1% населения. Кажется, что это можно решить какими-то договоренностями. Нет, это невозможно", – подчеркнул Зеленский, демонстрируя консолидированную позицию украинского общества.

Зеленский также сообщил о планах посетить фронт вместе с американским представителем: "Я поеду с Келлогом на фронт. Пусть пообщается с военными."

Также ранее "Телеграф" писал, что Зеленский перенес визит в Эр-Рияд и жестко высказался о встрече россиян с американцами.