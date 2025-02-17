Порошенко утверждает, что политики в Украине готовятся к выборам и поделился инсайдом

Политик также заявил, кто готовится к выборам

Пятый президент Украины и лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко заявил, что в стране якобы началась подготовка к выборам. Он назвал ряд факторов, которые указывают на это. При этом сам политик и его команда придерживаются мнения, что вопрос выборов во время войны разрушителен для государства.

Соответствующее заявление Порошенко сделал в интервью "Украинской правде". Одним из доказательств он привел тот факт, что начала работу Центральная избирательная комиссия, которая два с половиной года ничего не делала. Также начата работа по восстановлению реестра избирателей.

"У нас поставлена задача по зарубежным избирателям так называемому Минеду (Министерству национального единства — ред.): они не помогают людям, они формируют реестр. Полиграфический комбинат "Украина" получил от власти задание обсчитать стоимость печати бюллетеней на выборы", — подчеркнул Порошенко.

При этом, бывший президент заявляет, что якобы "Слуга народа" ведет распространение материалов для своей агитации.

"И отдельные политические силы – точнее, не отдельные, а "Слуга народа" – ведут работу по распространению материалов, листовок, газет для своей агитации. "Европейская солидарность" этого не ведет и вести не собирается", — подчеркнул он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Петр Порошенко сказал, сколько раз за последние шесть лет встречался с Владимиром Зеленским и сколько было разговоров тет-а-тет.