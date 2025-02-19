Российский президент сказал, при чьем участии будет проходить переговорный процесс

Российский президент Владимир Путин вдруг объявил о якобы готовности Москвы вернуться в переговорный процесс по ситуации в Украине.

Его слова цитируют русские пропагандистские медиа. По словам Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога с Украиной и европейскими странами. Он утверждает, что именно европейская сторона прервала контакты с Москвой, а украинское правительство запретило какие-либо переговоры с Россией.

Глава Кремля также прокомментировал недавнюю встречу представителей США и России в Эр-Рияде 18 февраля. Путин отметил, что главной целью этих переговоров было повышение уровня доверия между государствами, без чего, по его мнению, невозможно разрешить "украинский кризис".

"Переговорный процесс будет проходить с участием и России, и Украины, никто Украину из этого процесса не исключает", – заявил Путин. Также он добавил: "Мы стремимся выйти на приемлемые для обеих сторон решения".

Что касается потенциальной встречи с президентом США Дональдом Трампом, Путин выразил готовность к ней, но сказал, что она нуждается в подготовке. По его словам, важно не просто организовать встречу, а достичь конкретных результатов по важнейшим вопросам, в частности, ситуации в Украине.

Накануне, напомним, спикер президента РФ Дмитрий Песков также заявил, что Путин якобы готов "при необходимости" к переговорам с президентом Украины Владимиром Зеленским.