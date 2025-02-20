Сколько человек вернется в Украину после войны: названа цифра

В каждой стране есть люди, желающие попробовать жить за пределами своего государства

После войны в Украину определенное количество граждан вернется из-за границы, но есть и те, кто останется. Более того, определенная часть украинцев поедет в другие страны.

Об этом "Телеграфу" рассказал доктор экономических наук, специалист по миграционной политике и финансовым программам для мигрантов и диаспоры Андрей Гайдуцкий в материале ""За рубежом появилась еще одна украинская экономика": почему все меньше украинцев хотят возвращаться и что с этим делать".

Отвечая на вопрос корреспондента, сколько украинцев из 7 млн беженцев, действительно могут вернуться после окончания войны, специалист подчеркнул, что подавляющее большинство этих людей будут вероятнее составлять пожилые люди.

Ведь у всех за границей разные цели существования: кто-то учится, что занимает от трех до 10 лет, а кто-то уже 2-3 года работает на нормальной работе. На возвращение украинцев будут влиять их цели по формированию финансовых сбережений, желание открыть бизнес на родине и т.д.

"В общем, я считаю, что после завершения военного положения в Украину вернется примерно два миллиона человек. Это будут преимущественно украинцы старшего возраста, которым сложно интегрироваться за границей, а также часть молодежи. В то же время, определенная часть граждан покинет Украину", — говорит Гайдуцкий.

По его словам, недавнее исследование показало, что около 21% населения хотели бы уехать за границу. Но подобная статистика характерна и для других стран Европы и мира. Ведь в каждой стране есть люди, желающие попробовать жить за пределами своего государства. В Италии, например, 17% населения хотели бы уехать за границу. Поэтому к этому следует относиться спокойно.

"Желание уехать и фактический отъезд — это разные вещи. Поэтому я считаю, что после отмены военного положения баланс населения и рабочей силы сохранится на текущем уровне: часть людей вернется, часть — уедет", — резюмирует Гайдуцкий.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что названы четыре причины, почему возвращающиеся в Украину украинцы снова едут.