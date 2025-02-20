Активисты "на заказ": как работает мошенничество от ОО "Нон-Стоп" и Кирилла Яковца

Деятельность ОО "Нон-Стоп" и его руководителей вызывает немало вопросов

История с прекращением американского финансирования общественных проектов в Украине шокировала общественные организации, привыкшие пользоваться этой опцией и оставшиеся без денег. Но есть некоторые так называемые ОО, которые только посмеиваются, глядя на своих растерявшихся коллег. Ведь давно научились получать средства из другого источника – создавая по заказу проблемы для "объектов" их внимания.

Так работает, например, общественная организация "НОН-СТОП", которая за деньги готова разместить любую, даже откровенно ложную информацию, организовав при этом масштабный спам заявлениями в суд и правоохранительные органы. Впервые разоблачил медиа-мошенников и процессуальных троллей из "НОН-СТОП" еще несколько лет назад журналист Сергей Дрозд.

Фейк за 500 долларов

Он очень наглядно доказал, что руководитель ОО "НОН-СТОП" Кирилл Яковец за 500 долларов в неделю готов браться за любой заказ и организовывать медийные атаки как на частные активы или коммерческие организации, так даже и на государственные структуры.

Свои доказательства Дрозд, по его словам, получил вполне легальным путем – непосредственно в переписке с Кириллом Яковцем. Он создал абсолютно фейковую информацию и предложил Яковцу ее разместить через "НОН-СТОП".

"Результат превзошел все ожидания. ОО "НОН-СТОП" опубликовало созданный за 5 минут фейк, не требуя никакой верификации написанного", — пишет Дрозд.

Скрины из упомянутой переписки по этому эксперименту Дрозд и изложил в качестве иллюстрации настоящей деятельности псевдоактивистов.

Криминальная "добродетель"

Кирилл Яковец — человек достаточно подготовленный к такой псевдообщественной деятельности. В свое время он был прокурором в Харьковской облпрокуратуре, и в 2018 году был уволен по непригодности (вернее, не прошел переаттестацию). Судя по его последней декларации, кроме должности руководителя ОО "НОН СТОП" Яковец также возглавляет адвокатское объединение "Яковец и партнеры" и является членом полицейской комиссии №27 Департамента патрульной полиции.

Полицейские комиссии – коллегиальные органы, в которые входят и представители общественности. Члены таких комиссий наделены немалыми полномочиями и влиянием и имеют доступ к достаточно специфической информации. Следовательно, обязательным условием пребывания на такой должности – должна быть безупречная репутация.

Но вот с репутацией у Яковца вообще не складывается. Как писали СМИ, в конце 2023 года Яковец скрылся за границу. Так, активисты ветеранской организации "Извините, что живы" обнаружили, что 26 декабря 2023 года Яковец вместе со своим отцом пересекли пункт пропуска "Малый Березный" в направлении Словакии. Отец за день вернулся, а Яковец "нашелся" в Испании.

"Скорее всего, господин Яковец взял в это путешествие отца, чтобы пересечь границу в статусе лица, сопровождающего человека с особыми потребностями. А потом, использовав отца-инвалида, отправил его обратно, причем даже не на автомобиле, который Яковец оставил себе, а – поездом. Достойный сын и "правозащитник". По данным наших источников, Яковец живет в испанской Валенсии, а время от времени его видят в курортном городке Бенидорм, который находится между Валенсией и Аликанте", — говорится в сообщении организации "Извините, что живы" от 12 июня 2024 года.

Кстати, за уклонение от призыва в рамках мобилизации пишут представители "Извините, что живы", Службой безопасности в отношении Яковца было открыто уголовное производство. А сбежал он через три дня после возбуждения уголовного дела.

Это далеко не единственное уголовное дело, в котором расследуются факты возможной противоправной деятельности руководителя ОО "НОН СТОП". Сейчас известно, что Нацполиция расследует уголовное производство по ст.114-1 УК (Препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований). Речь идет о сливе личных данных" военнослужащего ВСУ.

Кроме того, известно, что в прошлом году суд признал ОО "НОН-СТОП" и ее председателя Кирилла Яковца виновными в распространении недостоверной информации об известной украинской аграрной компании, обвинив их в умышленном подрыве репутации предприятия. Суд постановил опровергнуть ложные сведения и выплатить компенсацию за причиненный ущерб.

Пока известно, что ОО "НОН СТОП" и ее основатель Кирилл Яковец не собираются выполнять судебное решение и продолжают кампанию по дискредитации бизнеса.

Бандитские связи

Интересно, что Кирилл Яковец официально признает: он является адвокатом известного криминального авторитета, или, как позиционирует это сотрудничество ОО "НОН СТОП" — "руководителя Украинской лиги боксерских клубов и президента федерации бокса города Енакиево" — Владимира Манукяна.

В свою очередь, Манукян, по данным известного политического эксперта и военнослужащего Кирилла Сазонова, является правой рукой еще более известного криминального авторитета — Армена Горловского – Саркисяна.

"Того самого, который основал сепарский "батальон Арбат" на деньги российского олигарха и деятеля так называемого "Нагорного Карабаха" Рубена Варданяна. ГУР МО считает Армена Горловского "смотрящим" за набором российских зеков в ЧВК после смерти Пригожина ", — пишет журналист.

Недавно стало известно, что Армен "Горловский" погиб в Москве в результате взрыва после удачного покушения. А вот Манукян, по слухам, неплохо чувствует себя где-то за границей.

Он не один? Хитрая перерегистрация и интересный коллега

Согласно данным Минюста, в настоящее время в реестре общественных объединений значатся две ОО с названиями "НОН СТОП", связанные с Кириллом Яковцем. Первая — зарегистрированная в 2019 году Общественная организация "НОН-СТОП" (ОО "Н-C"), ЕГРПОУ – 43250341. В этой ОО Кирилл Яковец указан в роли учредителя вместе с неким Юрием Макаровым.

Вторая зарегистрирована буквально недавно, 21 января 2025 года — Общественная организация "НОН-СТОП УКРАИНА" (ОО "НОН-СТОП УКРАИНА"), ЕГРПОУ 45775786. Здесь уже Яковец — единоличный учредитель.

Обычно такие манипуляции нужны, чтобы "сбросить" со "старой" организации или фирмы бремя предыдущих долгов – финансовых или юридических. Следовательно, имеющим претензии к ОО "НОН СТОП" следует внимательнее отслеживать этот момент в юридической плоскости.

Что касается коллеги Яковца — Юрия Макарова, то подтвержденной информации мало. Говорят, имеет бизнес в сфере транспорта и охраны, а также может иметь связи с криминальным миром. Впрочем, официально найти подтверждение этому пока не удалось.

Как видим, деятельность ОО "НОН СТОП" и его руководителей вызывает множество вопросов. Связь с криминалитетом, заказные публикации и юридическая псевдоактивность – явно не то, чего следует ожидать от общественной организации, которая еще и позиционирует себя как антикоррупционная. Хорошо, что деятельность этого ОО находится под пристальным вниманием правоохранителей, журналистов и общественности. Плохо – что неизвестно еще, сколько заказных атак ей удастся реализовать за время, пока ее не остановят. Надеемся, это время будет не слишком длинным.