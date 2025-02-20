Активісти "на замовлення": як працює шахрайство від ГО "Нон-Стоп" та Кирила Яковця

Діяльність ГО "Нон-Стоп" та його керівників викликає чимало питань

Історія з припиненням американського фінансування суспільних проєктів в Україні неабияк шокувала громадські організації, що звикли користуватися цією опцією і наразі залишилися без грошей. Та є деякі так звані ГО, які лише посміюються, дивлячись на своїх розгублених колег. Адже давно навчилися отримувати кошти з іншого джерела – створюючи на замовлення проблеми для "об’єктів" їхньої уваги.

Так працює, наприклад, громадська організація "НОН-СТОП", яка за гроші ладна розмістити будь-яку, навіть відверто неправдиву інформацію, організувавши при цьому масштабний спам заявами до суду та в правоохоронні органи. Вперше викрив медіа-шахраїв та процесуальних тролів із "НОН-СТОП" ще кілька років тому журналіст Сергій Дрозд.

Фейк за 500 баксів

Він дуже наглядно довів, що керівник ГО "НОН-СТОП" Кирило Яковець за 500 доларів на тиждень готовий братися за будь-яке замовлення і організовувати медійні атаки як на приватних активысосіб чи комерційні організації, так навіть і на державні структури.

Свої докази Дрозд, за його словами, отримав цілком легальним шляхом – безпосередньо у переписці з Кирилом Яковцем. Він створив абсолютно фейкову інформацію і запропонував Яковцеві її розмістити через "НОН-СТОП".

"Результат перевершив усі очікування. ГО "НОН-СТОП" опублікувало створений за 5 хвилин фейк, не вимагаючи жодної верифікації написаного", — пише Дрозд.

Скріни зі згаданої переписки щодо цього експерименту Дрозд і виклав у якості ілюстрації справжньої діяльності псевдо-активістів.

Кримінальна "доброчесність"

Кирило Яковець — людина досить підготовлена до такої псевдогромадської діяльності. Свого часу він був прокурором у Харківській облпрокуратурі, та у 2018 році був звільнений через непридатність (вірніше, не пройшов переатестацію). Наразі, судячи з його останньої декларації, окрім посади керівника ГО "НОН СТОП" Яковець також очолює адвокатське об'єднання "Яковець та партнери" та є членом поліцейської комісії №27 Департаменту патрульної поліції.

Поліцейські комісії — колегіальні органи, до яких входять і представники громадськості. Члени таких комісій наділені чималими повноваженнями і впливом та мають доступ до досить специфічної інформації. Відтак обов’язковою умовою перебування на такій посаді – мала б бути бездоганна репутація.

На фото: Кирило Яковець. Джерело: facebook.com/yakovets.law

Та от з репутацією у Яковця взагалі не складається. Як писали ЗМІ, наприкінці 2023 року Яковець втік за кордон. Так, активісти ветеранської організації "Вибачте, що живі" виявили, що 26 грудня 2023 року Яковець разом зі своїм батьком перетнули пункт пропуску "Малий Березний" у напрямку Словаччини. Батько за день повернувся, а Яковець "знайшовся" аж в Іспанії.

"Швидше за все, пан Яковець взяв у цю подорож батька, щоб перетнути кордон у статусі особи, що супроводжує людину з особливими потребами. А потім, використавши батька-інваліда, відправив його назад, причому навіть не на автомобілі, який Яковець залишив собі, а – поїздом. Достойний син і "правозахисник". Наразі ж, за даними наших джерел, Яковець живе в іспанській Валенсії, а час від часу його бачать у курортному містечку Бенідорм, яке знаходиться між Валенсією та Аліканте", — йдеться у дописі організації "Вибачте, що живі" від 12 червня 2024 року.

До речі, за ухиляння від призову в рамках мобілізації пишуть представники "Вибачте, що живі", Службою безпеки щодо Яковця було відкрито кримінальне провадження. А втік він через три дні після відкриття кримінальної справи.

Це далеко не єдина кримінальна справа, в якій розслідуються факти можливої протиправної діяльності керівника ГО "НОН СТОП . Наразі відомо, що Нацполіція розслідує кримінальне провадження за ст.114-1 КК (Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань). Мова йде про злив особистих даних військовослужбовця ЗСУ.

Окрім того відомо, що минулого року суд визнав ГО "НОН-СТОП" та її голову Кирила Яковця винними у поширенні недостовірної інформації про відому українську аграрну компанію, звинувативши їх у навмисному підриві репутації підприємства. Суд постановив спростувати неправдиві відомості та виплатити компенсацію за завдану шкоду.

Наразі відомо, що ГО "НОН СТОП" та її засновник Кирило Яковець не збираються виконувати судове рішення і продовжують кампанію з дискредитації бізнесу.

Бандитські зв’язки

Цікаво, що Кирило Яковець офіційно визнає: він є адвокатом відомого кримінального авторитета, або, як позиціонує цю співпрацю ГО "НОН СТОП" — "керманича Української ліги боксерських клубів та президента федерації боксу міста Єнакієве" — Володимира Манукяна.

Своєю чергою Манукян, за даними відомого політичного експерта та військовослужбовця Кирила Сазонова, є правою рукою ще більш відомого кримінального авторитета — Армена Горлівського – Саркісяна.

"Того самого, який заснував сепарський "батальйон Арбат" на гроші російського олігарха і діяча так званого "Нагірного Карабаху" Рубена Варданяна. ГУР МО вважає Армена Горлівського "смотрящим" за набором російських зеків до ПВК після смерті Пригожина", — пише журналіст.

Нещодавно стало відомо, що Армен "Горлівський" загинув у Москві внаслідок вибуху після вдалого замаху. А от Манукян, за чутками, непогано почуває себе десь за кордоном.

Він не один? Хитра перереєстрація і цікавий колега

Згідно з даними Мінюсту, наразі в реєстрі громадських об’єднань значаться дві ГО з назвами "НОН СТОП", пов’язані з Кирилом Яковцем. Перша — зареєстрована у 2019 році Громадська організація "НОН-СТОП" (ГО "Н-C"), ЄДРПОУ – 43250341. У цій ГО Кирило Яковець вказаний у ролі засновника разом з таким собі Юрієм Макаровим.

Друга зареєстрована буквально нещодавно, 21 січня 2025 року — Громадська організація "НОН-СТОП УКРАЇНА" (ГО "НОН-СТОП УКРАЇНА"), ЄДРПОУ 45775786. Тут вже Яковець – одноосібний засновник.

Зазвичай такі маніпуляції потрібні, аби "скинути" зі "старої" організації чи фірми тягар попередніх боргів – фінансових, або юридичних. Відтак тим, хто має претензії до ГО "НОН СТОП" варто уважніше відслідковувати цей момент у юридичній площині.

Щодо колеги Яковця — Юрія Макарова — підтвердженої інформації обмаль. Подейкують, має бізнес у сфері транспорту та охорони, а також може мати зв’язки з кримінальним світом. Втім офіційно знайти підтвердження цьому наразі не вдалось.

Як бачимо, діяльність ГО "НОН СТОП" та його керівників викликає чимало питань. Зв’язок з криміналітетом, замовні публікації та юридична псевдоактивність – явно не те, чого варто чекати від громадської організації, яка ще й позиціонує себе як "антикорупційна". Добре, що наразі діяльність цього ГО перебуває під пильною увагою правоохоронців, журналістів та громадськості. Погано – що невідомо ще скільки замовних атак їй вдасться реалізувати за час, поки її не зупинять. Сподіваємося, цей час буде не надто довгим.