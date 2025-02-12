Сбежал вслед за родственником-президентом: что известно о куме Януковича Присяжнюке и где он сейчас

В 2014 году Министр аграрной политики сбежал из Украины

Николай Присяжнюк — бывший Министр аграрной политики и продовольствия Украины в правительстве Николая Азарова. Он также прославился как кум Виктора Януковича, как и Виктор Пшонка. После Революции Достоинства он бежал из Украины и его местонахождение долгое время оставалось неизвестным.

В 2014 году против него было поднято уголовное дело, но в 2023 году оно было закрыто и экс-политик избежал уголовной ответственности. "Телеграф" решил выяснить, что известно о Николае Присяжнюке сейчас и где он находится.

Что известно о Николае Присяжнюке

Родился 13 января 1960 года в селе Ксавер Житомирской области. После окончания технического училища в Киеве и службы в армии работал в Енакиево Донецкой области, где познакомился с Виктором Януковичем. Впоследствии президент покрестил сына Николая Присяжнюка Романа.

Впоследствии он занимал руководящие должности в разных предприятиях и организациях. В 2002 году был назначен первым заместителем главы Житомирской облгосадминистрации. В 2006 и 2007 избирался народным депутатом Украины от Партии регионов. В марте 2010 года назначен министром аграрной политики Украины, а с декабря того же года возглавил новое Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

Обвинение и бегство из Украины

После смены власти в 2014 году Генеральная прокуратура Украины подняла против Присяжнюка уголовное дело по подозрению в злоупотреблении властью и незаконной приватизации государственного имущества. В частности, в нелегальной приватизации помещения по улице Крещатик в Киеве.

Его объявили в международный розыск через Интерпол. По данным СМИ, он покинул Украину и прятался в России, как и его кум Янукович. Впоследствии он был объявлен в розыск.

В сентябре 2023 года суд закрыл дело по подозреваемому Николаю Присяжнюку по срокам давности. Таким образом, кум Януковича избежал уголовной ответственности по фактам злоупотребления властью. Однако, несмотря на это, его имя до сих пор числится в базе розыска Министерства внутренних дел Украины.

Где сейчас Николай Присяжнюк

В материалах его дела было отмечено, что после бегства из Украины он приобрел дом в Венгрии, где проживает и сейчас. Высший антикоррупционный суд подтвердил данную информацию. Об этом пишет glavcom.ua. В общественном пространстве он не появлялся.

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