Похож на отца-беглеца: как выглядит сын Пшонки, которого крестил Янукович

Политик нанес ущерб государству

Бывший Генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка запомнился роскошным поместьем под Киевом с большим количеством золота и дорогой мебели. У него есть сын, который также некоторое время находился в политике.

Артем Пшонка родился в Краматорске в 1978 году. Поговаривали, что его крестил Виктор Янукович, хотя Виктор Пшонка опровергал такую информацию. Он изучал правоведение в Донецком университете и Национальной юридической академии Украины. Прошел путь от стажера до заместителя прокурора в Краматорске. А потом сын Пшонки стал старшим помощником прокурора в Донецке.

В 2006 году Пшонка баллотировался в парламент от Партии регионов и прошел. Там он входил в Комитет по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. Мужчина продолжал быть депутатом и в 6-м созыве Верховной Рады.

Артём Пшонка, фото liga.net

В 2012 году Пшонка снова попал в парламент от Партии регионов. Тогда он получил 65,44% голосов избирателей. В 2014 году сын экс-прокурора сбежал из страны. Через год его объявили в розыск. Мужчину подозревали в присвоении имущества, пользуясь служебным положением. Речь шла об отчуждении нежилых помещений "Киевпроекта" по сниженной стоимости. Так, он нанес государству ущерб на 22,5 миллиона гривен.

Артем Пшонка присваивал имущество, пользуясь служебным положением

Позже оказалось, что Артем руководил подпольной Генпрокуратурой под руководством своего отца. В подвале здания он держал наличные деньги и золото в слитках.

Во время Евромайдана активисты вместе с милицией заходили в офис, но до подвала не дошли. Однако одна сотрудница в то время вынесла наличные — 60 миллионов гривен и слитки золота. После этого женщина попросила премию за то, что спасла богатства, но ей отказали и уволили. Она проговорилась об этом случае.

Артем Пшонка руководил подпольной Генпрокуратурой, фото из сети

Коллеги по парламенту рассказывали, что Пшонка хвастался своими возможностями. Он говорил, что для него миллиард наличными — это ничто. После побега из страны сын Пшонки переписал свою квартиру в Киеве на юриста из Донецка Романа Кутового. В этот момент на имущество политика не был наложен арест.

В 2015 году Совет Европейского Союза наложил санкции на чиновников времен Януковича, в том числе и на Пшонку и его сына. Спустя год Интерпол отказал объявить в международный розыск политика времен Януковича.

А в 2023 году Суд Европейского Союза снял санкции с Пшонки и сына Артема. Там объяснили, что наложение санкций могло произойти из-за ошибок в оценке и недостаточного фактажа.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где сейчас находится бывший Генеральный прокурор Виктор Пшонка. Поговаривали, что он обрел новую любовь.