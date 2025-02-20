Справи Майдану: скільки вироків вже винесено

Слідство продовжує роботу з виявлення всіх причетних до розстрілу людей

Офіс Генерального прокурора України опублікував результати розслідування розстрілу людей на Майдані взимку 2014 року у Києві. За 2024-2025 роки було повідомлено про підозру 73 особам.

Про це повідомляє пресслужба відомства. Наразі співробітники ОГП здійснюють процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у 57 кримінальних провадженнях проти 55 осіб.

При цьому Офіс генпрокурора забезпечує публічне звинувачення у 158 кримінальних провадженнях щодо 309 осіб.

За 2024-2025 роки було винесено три обвинувальні вироки щодо трьох осіб.

До суду було направлено 28 обвинувальних актів щодо 70 осіб, серед яких були колишні Міністр внутрішніх справ України, Голова СБУ та його перший заступник.

Також серед підозрюваних є правоохоронці, включаючи слідчих, працівники ФСБ Росії та колаборанти з-поміж громадян України.

Усього було повідомлено про підозру 550 людям, до суду було направлено 495 обвинувальних актів, 68 осіб отримали обвинувальні вироки суду.

Раніше "Телеграф" повідомляв, де зараз знаходиться колишній кум Віктора Януковича, міністр аграрної політики та продовольства України Микола Присяжнюк.