Укр

Герць, шкодляк и чічка. 10 аутентичных слов на украинском — проверьте, знаете ли вы их

Автор
Евгений Устименко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Украинский язык Новость обновлена 21 февраля 2025, 10:51
Украинский язык. Фото Коллаж "Телеграфа"

Любой язык, в том числе украинский, пополняется новыми словами

В пятницу, 21 февраля, отмечается Международный день родного языка. Этот праздник был введен ЮНЕСКО в 1999 году и с 2000 года отмечается во всем мире, в том числе в Украине. Наш язык насчитывает более 256 тысяч слов и продолжает пополняться новыми словами.

"Телеграф" публикует подборку 10 аутентичных слов в украинском языке. Эти слова являются частью культурного наследия украинского народа.

Список интересных и аутентичных слов украинского языка:

  • Галяретка – мармелад;
  • Герць — поединок, соревнования;
  • Громовина — молния;
  • Льоди — мороженое;
  • Маринарка – женский жакетик;
  • Легіт — легкий и приятный ветерок;
  • Почвара — монстр;
  • Ринва — труба;
  • Чічка – красивая девушка;
  • Шкодляк – жадный человек.

Напомним, украинский язык в течение 300 лет подвергался гонениям и репрессиям в Российской империи, а затем более 70 лет подвергался репрессиям в советское время. Московия поглощала Украину, пыталась ассимилировать ее население и уничтожить ее язык и культуру. Современная война против Украины во многом является продолжением действий предшественников нынешней Российской Федерации.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что такое кушпела или шаруга на украинском. Наш язык богат интересными словами и выражениями.

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#Украинский язык #Слова #Международный день родного языка