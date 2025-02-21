Герць, шкодляк и чічка. 10 аутентичных слов на украинском — проверьте, знаете ли вы их
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Любой язык, в том числе украинский, пополняется новыми словами
В пятницу, 21 февраля, отмечается Международный день родного языка. Этот праздник был введен ЮНЕСКО в 1999 году и с 2000 года отмечается во всем мире, в том числе в Украине. Наш язык насчитывает более 256 тысяч слов и продолжает пополняться новыми словами.
"Телеграф" публикует подборку 10 аутентичных слов в украинском языке. Эти слова являются частью культурного наследия украинского народа.
Список интересных и аутентичных слов украинского языка:
- Галяретка – мармелад;
- Герць — поединок, соревнования;
- Громовина — молния;
- Льоди — мороженое;
- Маринарка – женский жакетик;
- Легіт — легкий и приятный ветерок;
- Почвара — монстр;
- Ринва — труба;
- Чічка – красивая девушка;
- Шкодляк – жадный человек.
Напомним, украинский язык в течение 300 лет подвергался гонениям и репрессиям в Российской империи, а затем более 70 лет подвергался репрессиям в советское время. Московия поглощала Украину, пыталась ассимилировать ее население и уничтожить ее язык и культуру. Современная война против Украины во многом является продолжением действий предшественников нынешней Российской Федерации.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что такое кушпела или шаруга на украинском. Наш язык богат интересными словами и выражениями.