Любой язык, в том числе украинский, пополняется новыми словами

В пятницу, 21 февраля, отмечается Международный день родного языка. Этот праздник был введен ЮНЕСКО в 1999 году и с 2000 года отмечается во всем мире, в том числе в Украине. Наш язык насчитывает более 256 тысяч слов и продолжает пополняться новыми словами.

"Телеграф" публикует подборку 10 аутентичных слов в украинском языке. Эти слова являются частью культурного наследия украинского народа.

Список интересных и аутентичных слов украинского языка:

Галяретка – мармелад;

Герць — поединок, соревнования;

Громовина — молния;

Льоди — мороженое;

Маринарка – женский жакетик;

Легіт — легкий и приятный ветерок;

Почвара — монстр;

Ринва — труба;

Чічка – красивая девушка;

Шкодляк – жадный человек.

Напомним, украинский язык в течение 300 лет подвергался гонениям и репрессиям в Российской империи, а затем более 70 лет подвергался репрессиям в советское время. Московия поглощала Украину, пыталась ассимилировать ее население и уничтожить ее язык и культуру. Современная война против Украины во многом является продолжением действий предшественников нынешней Российской Федерации.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что такое кушпела или шаруга на украинском. Наш язык богат интересными словами и выражениями.