Валерий Федорович Залужный: досье, биография
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Его называют "Железным генералом", который построил успешную военную карьеру и навсегда вписал свое имя в современную историю Украины
Дата рождения: 8 июля 1973 (51 год)
Место рождения: город Новоград-Волынский (ныне — Звягель), Житомирская область
Кто он такой: украинский военачальник, экс-главнокомандующий ВСУ, обладатель высшего звания — генерал, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Великобритании
Национальность: украинец
Семейное положение: женат
Знак Зодиака: Рак
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Экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Федорович Залужный вписал свое имя в современную историю Украины и получил прозвище "Железный генерал". Именно благодаря ему украинская армия в начале войны смогла выстоять в боях с российской армией. И все это неспроста, ведь карьеру военного Залужный начал строить еще в 1997 году и очень настойчиво шел к своей цели. Именно это впоследствии помогло ему достичь фантастических успехов в этой сфере.
Залужный, среди прочего, является автором книги, имеет три высших образования и множество наград, а также не стесняясь признается, что настоящей опорой для него является его крепкая семья.
Образование
Залужный Валерий Федорович родился 8 июля 1973 года в городе Новоград-Волынский (сейчас — Звягель) в семье потомственных военнослужащих. Первые годы жизни Залужный провел в доме бабушки и дедушки. Свое раннее детство в селе он вспоминает как счастливые и беззаботные времена.
В 1989 году окончил городскую школу № 9. Затем будущий украинский военачальник поступил в Новоград-Волынский машиностроительный техникум, который окончил в 1993 году с отличием.
Валерий Залужный имеет три высших образования. В 1997 году он с отличием окончил общевоенный факультет Одесского высшего объединенного командного училища.
В 2007 году с золотой медалью окончил Национальную академию обороны Украины.
В 2014 году Залужный завершил обучение в Национальном университете обороны Украины имени Ивана Черняховского. Как лучший выпускник оперативно-стратегического уровня подготовки награждён переходящим мечом королевы Великобритании.
В 2020 году получил степень магистра по международным отношениям в Острожской академии в Ровенской области.
В 2023 году защитил диссертацию по праву и получил научную степень доктора философии.
Стоит отметить, что Залужный очень хорошо учился и все вузы оканчивал с отличием. Свободно владеет английским языком.
Семья
Валерий Залужный счастлив в браке с женой Еленой более 20 лет. Он называет ее самым близким человеком и настоящей второй половинкой. До войны Елена Залужная работала в "Укргазбанке" и по профессии она финансист.
У супругов есть две дочери: Кристина и Арина. Младшая дочь — Кристина — планирует стать врачом и учится в Одесском медицинском университете. А старшая — Арина — пошла по стопам отца и стала военнослужащей в Киевском гарнизоне.
Известно, что после назначения Залужного послом Украины в Великобритании его жена уехала вместе с ним в Лондон.
Аккаунт Елены Залужной в Facebook закрыт, поскольку она предпочитает оставаться не публичной особой.
Служба в армии и военная карьера
Параллельно с учебой Валерий Залужный строил успешную карьеру военного. В 1997 году после окончания Одесского высшего объединенного командного училища он прошёл все ступени военной службы: командир взвода, командир учебного взвода, командир боевого взвода, командир учебной роты, командир роты курсантов и командир батальона.
В 2007 году Залужный окончил обучение в Национальной академии обороны Украины и был назначен на должность начальника штаба — первого заместителя командира 24-й отдельной механизированной бригады. В этой должности успешно проходил службу в течение двух с половиной лет.
С 2009 года по 2012 год возглавлял 51-ю отдельную механизированную бригаду.
С июля 2014 года принимал участие в войне на Донбассе, став заместителем командующего сектора "С". В боях под Дебальцевым он командовал батальоном.
В 2017 году Валерию Залужному было присвоено звание "генерал-майор". В этом же году он получает должность начальникаштаба — первого заместителя командующего войсками оперативного командования "Запад" Сухопутных войск Вооружённых Сил Украины.
С 2018 по 2019 год был начальником объединённого оперативного штаба ВСУ — первым заместителем Командующего объединёнными силами.
С 2019 года — командующий войсками оперативного командования "Север".
27 июля 2021 года назначен Главнокомандующим Вооружёнными силами Украины. Член СНБО с 28 июля 2021. Одним из его первых шагов после назначения на должность главнокомандующего стало разрешение солдатам открывать ответный огонь без согласования с высшим руководством.
Развивал сержантский армейский корпус, обязал военнослужащих изучать английский язык и выступал за интеграцию в НАТО.
5 марта 2022 года, в разгар российского вторжения на Украину, генерал-лейтенант Залужный был повышен президентом Владимиром Зеленским до звания генерала, что является наивысшим званием в ВСУ.
В мае 2022 года главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный вошел в список 100 самых влиятельных людей года по версии журнала Time. Он стал первым украинским военным, который появился на обложке журнала.
Кроме фотографии на первой полосе, Залужному посвятили обширную статью, в которой рассказали немало малоизвестных фактов из жизни украинского генерала. В издании отметили, что закалённый годами борьбы с Россией на восточном фронте, Залужный принадлежит к новому поколению украинских лидеров, которые научились быть гибкими и делегировать решения командирам на местах.
Его упорная подготовка в преддверии полномасштабного вторжения и разумная тактика боя на ранних этапах войны помогли ВСУ отразить натиск российских войск.
Успехи Вооруженных сил Украины в начале российского вторжения во многих аспектах действительно зависели от их руководителя — Валерия Залужного. Благодаря его приказам удалось не только ликвидировать более 50 тысяч российских оккупантов, но и добиться успеха во время контрнаступлений на Харьковском и Херсонском направлениях. Конечно же, мужество наших защитников играло при этом важнейшую роль, но без мудрого руководителя было бы сложнее.
8 февраля 2024 года Залужный был уволен с должности Главнокомандующего ВСУ и награждён званием Герой Украины. Вслед за этим была произведена полная ротация в руководстве Генштаба ВС Украины.
Назначение послом
В феврале 2024 года Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Валерия Залужного с должности Главнокомандующего Вооружёнными силами Украины.
Президент тогда отметил, что Вооруженные Силы Украины нуждаются в изменениях, и начинать нужно уже сейчас. Министр обороны Украины Рустем Умеров поддержал решение Зеленского, и подчеркнул, что 2024 требует новых подходов и новых стратегий.
В марта Зеленский согласовал кандидатуру бывшего главнокомандующего ВСУ на должность посла Украины в Великобритании.
В апреле 2024 года бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного утвердили в качестве посла Украины в Великобритании. Он получил агреман (предварительное согласие правительства одного государства на принятие определенного лица в качестве главы дипломатического представительства другого. — Ред.) от Британии о том, что может быть назначен на этот пост.
Официально Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Великобритании Залужный стал 9 мая после соответствующего указа президента Владимира Зеленского.
В июле 2024 года Валерий Залужный прибыл в Лондон уже в качестве посла Украины в Великобритании и приступил к работе.
Экс-главком ВСУ Валерий Залужный будучи послом Украины в Великобритании очень часто посещает Киев и встречает высокопоставленных гостей.
Награды и звания
- Герой Украины с вручением Ордена "Золотая Звезда" (8 февраля 2024) — за выдающиеся личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу.
- Крест боевых заслуг (6 мая 2022) — за выдающиеся личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу и верность военной присяге.
- Орден Богдана Хмельницкого III степени (12 декабря 2016) — за личное мужество, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге.
- Отличие "Именное огнестрельное оружие" (26 июля 2023) — за выдающиеся личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, укреплении обороноспособности Украинского государства, образцовое выполнение воинского долга, проявленные честь и доблесть.
- Всеукраинская премия имени Братьев Лепких (2022) — за создание боеспособной армии, эффективную оборону и освобождение оккупированных территорий Украины.
- Орден святого великомученика Георгия Победоносца.
- Почётный нагрудный знак "За доблестную военную службу Родине".
- Награда Министерства обороны Украины "Ветеран военной службы".
- Почётный нагрудный знак "За заслуги перед Вооружёнными Силами Украины".
- Нагрудный знак Начальника Генерального штаба "За достижения в военной службе".
- Нагрудный знак "Участник АТО".
- Офицер ордена Креста Витиса (5 июля 2023, Литва) "за необычайное мужество, стойкость духа и верность долгу в войне с величайшим агрессором XXI века, террористом Россией".
- Звание "Почётного гражданина Киева" (8 мая 2024).
Книги
В конце декабря 2024 года Валерий Залужный издал книгу "Моя война", которая стала настоящим бестселлером. Это первая часть трилогии, которую составят книги "Моя война", "Наша война" и "Их война".
Издание содержит 248 страниц и выполнено в тканевом переплете. Первоначальный тираж издания – 20 000 экземпляров. По словам Залужного, он сел за рукопись в марте 2023 года, незадолго до контрнаступления ВСУ на юге Украины.
Залужный презентовал произведение так: "Это книга о моей войне. Во-первых, войне с собственными страхами, которые не дают что-либо делать. Во-вторых, войне с людьми, которые препятствуют достижению цели. И наконец, войне с обстоятельствами, которые становятся преградами в жизни".
В этой книге Валерий Залужный рассказывает о своей жизни до полномасштабного вторжения. В ней есть интересные воспоминания о том, что в молодости гадалка предупредила его о войне задолго до ее начала. По его словам, история произошла с ним 25 лет назад.
Залужный говорит, что этот эпизод он вспомнил в конце февраля 2022 года и неоднократно прокручивал его в голове, когда было действительно тяжело. По его словам, он тогда уже понимал, что впереди большая и тяжелая война на выживание, которая должна завершиться украинской победой.