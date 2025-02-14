Валерий Федорович Залужный: досье, биография

Его называют "Железным генералом", который построил успешную военную карьеру и навсегда вписал свое имя в современную историю Украины

Дата рождения: 8 июля 1973 (51 год)

Место рождения: город Новоград-Волынский (ныне — Звягель), Житомирская область

Кто он такой: украинский военачальник, экс-главнокомандующий ВСУ, обладатель высшего звания — генерал, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Великобритании

Национальность: украинец

Семейное положение: женат

Знак Зодиака: Рак

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Экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Федорович Залужный вписал свое имя в современную историю Украины и получил прозвище "Железный генерал". Именно благодаря ему украинская армия в начале войны смогла выстоять в боях с российской армией. И все это неспроста, ведь карьеру военного Залужный начал строить еще в 1997 году и очень настойчиво шел к своей цели. Именно это впоследствии помогло ему достичь фантастических успехов в этой сфере.

Залужный, среди прочего, является автором книги, имеет три высших образования и множество наград, а также не стесняясь признается, что настоящей опорой для него является его крепкая семья.

Образование

Залужный Валерий Федорович родился 8 июля 1973 года в городе Новоград-Волынский (сейчас — Звягель) в семье потомственных военнослужащих. Первые годы жизни Залужный провел в доме бабушки и дедушки. Свое раннее детство в селе он вспоминает как счастливые и беззаботные времена.

В 1989 году окончил городскую школу № 9. Затем будущий украинский военачальник поступил в Новоград-Волынский машиностроительный техникум, который окончил в 1993 году с отличием.

Валерий Залужный имеет три высших образования. В 1997 году он с отличием окончил общевоенный факультет Одесского высшего объединенного командного училища.

В 2007 году с золотой медалью окончил Национальную академию обороны Украины.

В 2014 году Залужный завершил обучение в Национальном университете обороны Украины имени Ивана Черняховского. Как лучший выпускник оперативно-стратегического уровня подготовки награждён переходящим мечом королевы Великобритании.

В 2020 году получил степень магистра по международным отношениям в Острожской академии в Ровенской области.

В 2023 году защитил диссертацию по праву и получил научную степень доктора философии.

Стоит отметить, что Залужный очень хорошо учился и все вузы оканчивал с отличием. Свободно владеет английским языком.

Семья

Валерий Залужный счастлив в браке с женой Еленой более 20 лет. Он называет ее самым близким человеком и настоящей второй половинкой. До войны Елена Залужная работала в "Укргазбанке" и по профессии она финансист.

У супругов есть две дочери: Кристина и Арина. Младшая дочь — Кристина — планирует стать врачом и учится в Одесском медицинском университете. А старшая — Арина — пошла по стопам отца и стала военнослужащей в Киевском гарнизоне.

Известно, что после назначения Залужного послом Украины в Великобритании его жена уехала вместе с ним в Лондон.

Аккаунт Елены Залужной в Facebook закрыт, поскольку она предпочитает оставаться не публичной особой.

Служба в армии и военная карьера

Параллельно с учебой Валерий Залужный строил успешную карьеру военного. В 1997 году после окончания Одесского высшего объединенного командного училища он прошёл все ступени военной службы: командир взвода, командир учебного взвода, командир боевого взвода, командир учебной роты, командир роты курсантов и командир батальона.

В 2007 году Залужный окончил обучение в Национальной академии обороны Украины и был назначен на должность начальника штаба — первого заместителя командира 24-й отдельной механизированной бригады. В этой должности успешно проходил службу в течение двух с половиной лет.

С 2009 года по 2012 год возглавлял 51-ю отдельную механизированную бригаду.

С июля 2014 года принимал участие в войне на Донбассе, став заместителем командующего сектора "С". В боях под Дебальцевым он командовал батальоном.

В 2017 году Валерию Залужному было присвоено звание "генерал-майор". В этом же году он получает должность начальникаштаба — первого заместителя командующего войсками оперативного командования "Запад" Сухопутных войск Вооружённых Сил Украины.

С 2018 по 2019 год был начальником объединённого оперативного штаба ВСУ — первым заместителем Командующего объединёнными силами.

С 2019 года — командующий войсками оперативного командования "Север".

27 июля 2021 года назначен Главнокомандующим Вооружёнными силами Украины. Член СНБО с 28 июля 2021. Одним из его первых шагов после назначения на должность главнокомандующего стало разрешение солдатам открывать ответный огонь без согласования с высшим руководством.

Развивал сержантский армейский корпус, обязал военнослужащих изучать английский язык и выступал за интеграцию в НАТО.

5 марта 2022 года, в разгар российского вторжения на Украину, генерал-лейтенант Залужный был повышен президентом Владимиром Зеленским до звания генерала, что является наивысшим званием в ВСУ.

В мае 2022 года главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный вошел в список 100 самых влиятельных людей года по версии журнала Time. Он стал первым украинским военным, который появился на обложке журнала.

Кроме фотографии на первой полосе, Залужному посвятили обширную статью, в которой рассказали немало малоизвестных фактов из жизни украинского генерала. В издании отметили, что закалённый годами борьбы с Россией на восточном фронте, Залужный принадлежит к новому поколению украинских лидеров, которые научились быть гибкими и делегировать решения командирам на местах.

Его упорная подготовка в преддверии полномасштабного вторжения и разумная тактика боя на ранних этапах войны помогли ВСУ отразить натиск российских войск.

Успехи Вооруженных сил Украины в начале российского вторжения во многих аспектах действительно зависели от их руководителя — Валерия Залужного. Благодаря его приказам удалось не только ликвидировать более 50 тысяч российских оккупантов, но и добиться успеха во время контрнаступлений на Харьковском и Херсонском направлениях. Конечно же, мужество наших защитников играло при этом важнейшую роль, но без мудрого руководителя было бы сложнее.

8 февраля 2024 года Залужный был уволен с должности Главнокомандующего ВСУ и награждён званием Герой Украины. Вслед за этим была произведена полная ротация в руководстве Генштаба ВС Украины.

Назначение послом

В феврале 2024 года Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Валерия Залужного с должности Главнокомандующего Вооружёнными силами Украины.

Президент тогда отметил, что Вооруженные Силы Украины нуждаются в изменениях, и начинать нужно уже сейчас. Министр обороны Украины Рустем Умеров поддержал решение Зеленского, и подчеркнул, что 2024 требует новых подходов и новых стратегий.

В марта Зеленский согласовал кандидатуру бывшего главнокомандующего ВСУ на должность посла Украины в Великобритании.

В апреле 2024 года бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного утвердили в качестве посла Украины в Великобритании. Он получил агреман (предварительное согласие правительства одного государства на принятие определенного лица в качестве главы дипломатического представительства другого. — Ред.) от Британии о том, что может быть назначен на этот пост.

Официально Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Великобритании Залужный стал 9 мая после соответствующего указа президента Владимира Зеленского.

В июле 2024 года Валерий Залужный прибыл в Лондон уже в качестве посла Украины в Великобритании и приступил к работе.

Экс-главком ВСУ Валерий Залужный будучи послом Украины в Великобритании очень часто посещает Киев и встречает высокопоставленных гостей.

Награды и звания

Герой Украины с вручением Ордена "Золотая Звезда" (8 февраля 2024) — за выдающиеся личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу.

Крест боевых заслуг (6 мая 2022) — за выдающиеся личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу и верность военной присяге.

Орден Богдана Хмельницкого III степени (12 декабря 2016) — за личное мужество, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге.

Отличие "Именное огнестрельное оружие" (26 июля 2023) — за выдающиеся личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, укреплении обороноспособности Украинского государства, образцовое выполнение воинского долга, проявленные честь и доблесть.

Всеукраинская премия имени Братьев Лепких (2022) — за создание боеспособной армии, эффективную оборону и освобождение оккупированных территорий Украины.

Орден святого великомученика Георгия Победоносца.

Почётный нагрудный знак "За доблестную военную службу Родине".

Награда Министерства обороны Украины "Ветеран военной службы".

Почётный нагрудный знак "За заслуги перед Вооружёнными Силами Украины".

Нагрудный знак Начальника Генерального штаба "За достижения в военной службе".

Нагрудный знак "Участник АТО".

Офицер ордена Креста Витиса (5 июля 2023, Литва) "за необычайное мужество, стойкость духа и верность долгу в войне с величайшим агрессором XXI века, террористом Россией".

Звание "Почётного гражданина Киева" (8 мая 2024).

Книги

В конце декабря 2024 года Валерий Залужный издал книгу "Моя война", которая стала настоящим бестселлером. Это первая часть трилогии, которую составят книги "Моя война", "Наша война" и "Их война".

Издание содержит 248 страниц и выполнено в тканевом переплете. Первоначальный тираж издания – 20 000 экземпляров. По словам Залужного, он сел за рукопись в марте 2023 года, незадолго до контрнаступления ВСУ на юге Украины.

Залужный презентовал произведение так: "Это книга о моей войне. Во-первых, войне с собственными страхами, которые не дают что-либо делать. Во-вторых, войне с людьми, которые препятствуют достижению цели. И наконец, войне с обстоятельствами, которые становятся преградами в жизни".

В этой книге Валерий Залужный рассказывает о своей жизни до полномасштабного вторжения. В ней есть интересные воспоминания о том, что в молодости гадалка предупредила его о войне задолго до ее начала. По его словам, история произошла с ним 25 лет назад.

Залужный говорит, что этот эпизод он вспомнил в конце февраля 2022 года и неоднократно прокручивал его в голове, когда было действительно тяжело. По его словам, он тогда уже понимал, что впереди большая и тяжелая война на выживание, которая должна завершиться украинской победой.