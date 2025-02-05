Залужный снова в Украине. Кого из высоких гостей привез на этот раз (фото)

Стороны обсудят дальнейшее сотрудничество и совместные проекты по усилению безопасности

В среду, 5 февраля, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми прибыл в Киев. Его встретил Валерий Залужный.

Об этом сообщил сам Залужный, который является послом Украины в Великобритании. На странице в Фейсбуке он опубликовал фото.

"Приветствую Государственного секретаря по иностранным делам Великобритании Дэвида Ламми на украинской земле. Будем говорить о дальнейшем сотрудничестве и совместных проектах по усилению безопасности Украины", — заявил Залужный.

Бывший главнокомандующий ВСУ встретил гостя на перроне вокзала. Он был одет в длинное пальто, костюм с галстуком и лакированных ботинках. Залужный довольно приветливо встретил Лемми.

Дэвид Лемми и Валерий Залужный

Посол Украины поблагодарил Великобританию за то, что "в эти трудные времена она всегда с нами".

Стоит отметить, что Дэвид Лемми уже не в первый раз приезжает в Украину после вступления в должность государственного секретаря по иностранным делам Великобритании. В сентябре он приезжал, чтобы уверить в продолжении поддержки и обсудить ситуацию в энергетике. Тогда в Украину приехал и госсекретарь США Энтони Блинкен. До этого Лемми был в Киеве в мае 2024 – в качестве теневого министра.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украину приезжала президент Молдовы Майа Санду. В день рождения Зеленского они провели совместную пресс-конференцию в Киеве.